El uruguayo Santiago Bueno fue elegido como el mejor jugador de la temporada del Wolverhampton

El defensor uruguayo Santiago Bueno fue elegido por el Wolverhampton como el "Player of the Season" , premio que le otorga el club al mejor jugador de la temporada en la Premier League y que es elegido por los hinchas, luego de una campaña en la que su equipo confirmó su descenso a la segunda división de Inglaterra.

Santi Bueno compartió equipo este año en Wolves con figuras como João Gomez y André , futbolistas habituales convocados por Brasil , Strand Larsen que jugará el Mundial 2026 por Noruega o mismo José Sá , arquero que estará presente en la próxima Copa del Mundo de Estados Uidos, México y Canadá con Portugal.

En total, Santi jugó 33 partidos en la temporada con el Wolves , con 4 goles y 2 asistencias , aunque teniendo en cuenta que aún resta jugar el último partido de la Premier League este domingo, en donde el Wolverhampton visitará al también descendido Burnley. A su vez, Bueno superará en ese partido los 3000 minutos en la temporada.

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Una temporada soñada para Santi Bueno

En este año con el Wolverhampton, luego de la derrota frente al Tottenham, se convirtió en el 6to uruguayo con mas partidos y minutos en la historia de la Premier League, alcanzando los 66 encuentros disputados y un total de 5.883 minutos jugados.

De esta manera, el defensor central superó a Miguel Britos, Diego Forlán, Lucas Torreira y Manuel Ugarte en este listado y se ubica por detrás de figuras como Darwin Núñez, Gastón Ramírez, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Gustavo Poyet, quién lidera este top.