El uruguayo Santiago Bueno fue elegido como el mejor jugador de la temporada del Wolverhampton

El defensor uruguayo Santiago Bueno fue elegido por el Wolverhampton como el "Player of the Season", premio que le otorga el club al mejor jugador de la temporada en la Premier League y que es elegido por los hinchas, luego de una campaña en la que su equipo confirmó su descenso a la segunda división de Inglaterra.
Santi Bueno compartió equipo este año en Wolves con figuras como João Gomez y André, futbolistas habituales convocados por Brasil, Strand Larsen que jugará el Mundial 2026 por Noruega o mismo José Sá, arquero que estará presente en la próxima Copa del Mundo de Estados Uidos, México y Canadá con Portugal.
Santiago Bueno como capitán de los Wolves
Santi Bueno como capitán de los Wolves
En total, Santi jugó 33 partidos en la temporada con el Wolves, con 4 goles y 2 asistencias, aunque teniendo en cuenta que aún resta jugar el último partido de la Premier League este domingo, en donde el Wolverhampton visitará al también descendido Burnley. A su vez, Bueno superará en ese partido los 3000 minutos en la temporada.
Una temporada soñada para Santi Bueno
En este año con el Wolverhampton, luego de la derrota frente al Tottenham, se convirtió en el 6to uruguayo con mas partidos y minutos en la historia de la Premier League, alcanzando los 66 encuentros disputados y un total de 5.883 minutos jugados.
De esta manera, el defensor central superó a Miguel Britos, Diego Forlán, Lucas Torreira y Manuel Ugarte en este listado y se ubica por detrás de figuras como Darwin Núñez, Gastón Ramírez, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Gustavo Poyet, quién lidera este top.