Peñarol: Facundo Álvez sufrió una fractura de cadera en el partido ante Corinthians, ya fue intervenido y estará varios meses de baja

El zaguero juvenil de Peñarol Facundo Álvez sufrió una fractura de cadera en el empate 1-1 ante Corinthians de este jueves, que dejó al Carbonero afuera de la Copa Libertadores , y estará varios meses de baja, confirmaron fuentes del club a Referí.

Álvez ingresó a la cancha en el minuto 60 del encuentro para sustituir a Emanuel Gularte, pero solo duró diez minutos en cancha. A los 70, el defensor de 18 años pisó mal en un cruce con Yuri Alberto y quedó tendido en el suelo.

La sanidad de Peñarol ingresó rápidamente al terreno de juego y pidió el cambio para el futbolista , que fue retirado en camilla y sustituido por el también juvenil Brian Barboza.

Según informó El Espectador Deportes y ratificaron fuentes de Peñarol a Referí, Álve z sufrió una "fractura de cadera", y ya fue intervenido en la madrugada de este viernes.

Graves incidentes entre la hinchada de Peñarol y la Policía al término del partido con Corinthians: tiraron gases lacrimógenos desde afuera hasta la cancha

La increíble lesión de cadera que sufrió el juvenil de Peñarol Facundo Álvez y que lo dejará un tiempo afuera de las canchas

Desde el Carbonero indicaron que se trata de una fractura "leve". Sin embargo, los plazos de recuperación para una lesión de este tipo no bajan de los cuatro meses.

Este viernes al mediodía Peñarol informó que el juvenil sufrió "una luxación de cadera derecha" que "ya fue reducida", y detalló que el jugador "se encuentra en observación para evaluar los pasos a seguir para su rehabilitación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2057847532865081772?s=20&partner=&hide_thread=false Sanidad: Facundo Álvez sufrió durante el último partido una luxación de cadera derecha, que ya fue reducida. Se encuentra en observación para evaluar los pasos a seguir para su rehabilitación. pic.twitter.com/t8HMkfSWaD — PEÑAROL (@OficialCAP) May 22, 2026

Se trata de una nueva lesión grave en Peñarol, que este año ya sufrió la rotura de ligamentos cruzados de Leonardo Fernández, perdió a Nahuel Herrera por su lesión en el hombro y que aún no recuperó a Javier Cabrera de su rotura de ligamentos en setiembre de 2025.

Estas se suman a las numerosas lesiones de varios jugadores del plantel como Abel Hernández, Emanuel Gularte, Eduardo Darias o Eric Remedi, que se perdieron varios partidos del equipo durante este semestre.