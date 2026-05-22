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Peñarol: Facundo Álvez sufrió una fractura de cadera en el partido ante Corinthians, ya fue intervenido y estará varios meses de baja

El zaguero juvenil de Peñarol ingresó a la cancha al minuto 60, pero debió retirarse solo diez minutos después tras pisar mal en un cruce y sufrir la dura lesión

22 de mayo de 2026 11:02 hs
Facundo Álvez

Facundo Álvez

Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

El zaguero juvenil de Peñarol Facundo Álvez sufrió una fractura de cadera en el empate 1-1 ante Corinthians de este jueves, que dejó al Carbonero afuera de la Copa Libertadores, y estará varios meses de baja, confirmaron fuentes del club a Referí.

Álvez ingresó a la cancha en el minuto 60 del encuentro para sustituir a Emanuel Gularte, pero solo duró diez minutos en cancha. A los 70, el defensor de 18 años pisó mal en un cruce con Yuri Alberto y quedó tendido en el suelo.

La sanidad de Peñarol ingresó rápidamente al terreno de juego y pidió el cambio para el futbolista, que fue retirado en camilla y sustituido por el también juvenil Brian Barboza.

Según informó El Espectador Deportes y ratificaron fuentes de Peñarol a Referí, Álvez sufrió una "fractura de cadera", y ya fue intervenido en la madrugada de este viernes.

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Desde el Carbonero indicaron que se trata de una fractura "leve". Sin embargo, los plazos de recuperación para una lesión de este tipo no bajan de los cuatro meses.

Este viernes al mediodía Peñarol informó que el juvenil sufrió "una luxación de cadera derecha" que "ya fue reducida", y detalló que el jugador "se encuentra en observación para evaluar los pasos a seguir para su rehabilitación".

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Se trata de una nueva lesión grave en Peñarol, que este año ya sufrió la rotura de ligamentos cruzados de Leonardo Fernández, perdió a Nahuel Herrera por su lesión en el hombro y que aún no recuperó a Javier Cabrera de su rotura de ligamentos en setiembre de 2025.

Estas se suman a las numerosas lesiones de varios jugadores del plantel como Abel Hernández, Emanuel Gularte, Eduardo Darias o Eric Remedi, que se perdieron varios partidos del equipo durante este semestre.

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