Graves incidentes entre la hinchada de Peñarol y la Policía al término del partido con Corinthians: tiraron gases lacrimógenos desde afuera hasta la cancha

La hinchada de Peñarol se enfrentó con la Policía al término del partido que su equipo empató 1-1 contra Corinthians en la Copa Libertadores, quedando eliminado de los octavos de final del certamen.

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Cuando terminó el partido, el operativo de seguridad decidió que esta vez saliera primero la hinchada de Corinthians .

Eso contrastó con lo que han sido las últimas visitas al Campeón del Siglo donde el primero en retirarse es el público visitante.

Las barras de ambos equipos estuvieron reunidas en la previa en un clima de unión y distensión , tal como pasó en San Pablo.

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores con Peñarol eliminado y Corinthians clasificado primero

El Indio Fernández, el lesionado de último momento que le sacó a Diego Aguirre un titular fijo en Peñarol

El problema se dio en la Tribuna Cataldi, donde se aposta la barra de Peñarol, y en las afueras, con el público de Peñarol que pretendía salir del estadio y la Policía.

Sobre la hora 23.34 comenzaron a escucharse detonaciones de balas de salva tiradas por la Policía para disuadir a los hinchas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/francobenltez/status/2057660071417434432&partner=&hide_thread=false Así te hacen salir de tu propio estadio estos hijos de puta, porque les pinta nomas. Por un vallado roto, esquivando balazos y milicos a caballo pegandole todo. Y lo peor es que no es la primera ni la ultima vez pic.twitter.com/5wYVoOjCRw — franco (@francobenltez) May 22, 2026

Seis minutos después llegaron tres móviles de la Guardia Republicana, para apoyar a los efectivos que querían contener a los parciales.

Los hinchas de la Cataldi forzaron un portón para pasarse a la Tribuna Damiani.

Fue entonces cuando se lanzaron gases lacrimógenos contra los hinchas de Peñarol, generándose corridas y amontonamientos de parciales en algunos sectores de la Cataldi.

Los gases fueron lanzados por la Policía desde afuera y cayeron dentro del campo de juego.

Algunos hinchas se treparon al tejido y lograron bajar a la cancha para escapar del efecto de los gases.

Otros arrojaron piedras contra la Policía.

Para descomprimir, se abrió un portón de la Cataldi, por el cual varios hinchas pudieron escapar a la Tribuna Henderson.

Recién a la hora 23.44 se abrieron las puertas para que los hinchas de Peñarol pudieran salir.

Las detonaciones de balas no cesaron.

Cuatro hinchas de Peñarol terminaron con heridas, aunque ninguna fue de gravedad.

Algunos de ellos fueron atendidos en el hall de la Tribuna Henderson.

También se generaron incidentes en zona de palcos, entre propios hinchas de Peñarol.

Daniel Daners, exintegrante de la Secretaría Nacional del Deporte, expresó en su cuenta de X: "Un desastre el operativo de salida del Campeón del Siglo. Tuvieron a los hinchas de Peñarol sin salir media hora, provocaron incidentes y de todos modos los buses de Corinthians salen entre la gente. Al responsable tiene que sacarlo a patadas en el culo del Ministerio del Interior".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vangoAP/status/2057658043328811412&partner=&hide_thread=false Entendes que salen ellos antes ,pasan entre los hinchas de Peñarol y no pasa nada pero resulta que de la nada saltan los milicos a dar palo a la gente de Peñarol porque si. Increíble lo que pasó a la salida , in entendible el accionar de la policía. pic.twitter.com/h0GnSeZQSr — Vanessa (@vangoAP) May 22, 2026

El candidato a las próximas elecciones de Peñarol, Pablo Schiavi, también se mostró crítico: "¿A quién se le ocurre exponer a más de 30.000 personas para priorizar la salida de un puñado de hinchas visitantes dejando a familias, mujeres y niños regalados, gases, corridas, balas de goma? Tan caótica como vergonzosa la evacuación y la salida del Campeón del Siglo".