Peñarol se mide con Corinthians en el estadio Campeón del Siglo desde la hora 21.30, en partido correspondiente a la penúltima fecha del grupo E. El aurinegro está obligado a ganar para seguir con chances de avanzar a octavos de final. Si empata o pierde, quedará eliminado y solo con chances de pasar a Copa Sudamericana, tal como le pasó anoche a Nacional al empatar 0-0 con Universitario.
Peñarol vs Corinthians EN VIVO por Copa Libertadores: Roberto Fernández es baja por molestias físicas en los aurinegros
Peñarol recibe a Corinthians en el Campeón del Siglo por la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores: si el aurinegro no gana, se despide del torneo, tal como le pasó anoche a Nacional