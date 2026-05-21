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Peñarol vs Corinthians EN VIVO por Copa Libertadores: Roberto Fernández es baja por molestias físicas en los aurinegros

Peñarol recibe a Corinthians en el Campeón del Siglo por la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores: si el aurinegro no gana, se despide del torneo, tal como le pasó anoche a Nacional

21 de mayo 2026 - 19:05hs
Estadio Campeón del Siglo

Estadio Campeón del Siglo

EN VIVO

Peñarol se mide con Corinthians en el estadio Campeón del Siglo desde la hora 21.30, en partido correspondiente a la penúltima fecha del grupo E. El aurinegro está obligado a ganar para seguir con chances de avanzar a octavos de final. Si empata o pierde, quedará eliminado y solo con chances de pasar a Copa Sudamericana, tal como le pasó anoche a Nacional al empatar 0-0 con Universitario.

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Las estadísticas del partido

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Los convocados de Peñarol

Mirá en esta lista los nombres que convocó Diego Aguirre. Estaba Roberto Fernández que ya causó baja.

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Roberto Fernández afuera de la convocatoria en Peñarol

Peñarol suma un nuevo lesionado. Según informó Sport 890, Roberto "Indio" Fernández no podrá estar a la orden en este partido por las molestias físicas que experimentó el sábado contra Liverpool.

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Por dónde ver Peñarol vs Corinthians

Mirá en esta nota todos los detalles para el partido de esta noche.

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Tabla de posiciones de los grupos de Copa Libertadores

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