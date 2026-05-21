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El error de Fernando Muslera que provocó la victoria de Flamengo en la Copa Libertadores, su pedido de disculpas y la respuesta del Cacique Medina: "¿Qué perdón?"

El arquero uruguayo Fernando Muslera cometió un error que derivó en el gol del Flamengo ante Estudiantes de La Plata y el Cacique Medina lo respaldó

21 de mayo de 2026 9:02 hs
La charla entre Alexander Medina y Fernando Muslera tras el error del arquero ESPN

Estudiantes de La Plata perdió por 1-0 ante Flamengo en su visita al Maracaná, por la quinta fecha del grupo A de la Copa Libertadores, con un error del arquero Fernando Muslera que derivó en el tanto de Pedro. El uruguayo se disculpó con sus compañeros momentos después, pero el entrenador Cacique Medina lo respaldó.

Luego de un arranque de segundo tiempo con pocas situaciones y mucha fricción en el mediocampo, el Mengao logró romper el cero a los 64 minutos tras un grave error de Muslera en el Estadio Maracaná.

El arquero del Pincha salió a cortar una pelota en el área y contra la línea final, y decidió hacerlo con los pies en lugar de asegurarla con las manos. La acción terminó con un rebote en las piernas del uruguayo y el balón quedó servido para Pedro, que no perdonó y marcó el 1-0 para el conjunto brasileño.

Error Muslera

El error de Fernando Muslera ante Flamengo

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El pedido de disculpas de Fernando Muslera y la banca de Medina

A los pocos minutos del gol se dio la pausa de hidratación, y los micrófonos registraron un intercambio entre Muslera y Medina.

El arquero se acercó al grupo visiblemente golpeado por la equivocación y pidió disculpas por su responsabilidad en la jugada que terminó en el tanto de Flamengo. Allí apareció el Cacique Medina para respaldarlo delante de todos sus compañeros.

"¿Qué perdón? nos salvaste mil veces, dejá de romper los huevos", fue la frase que pronunció el entrenador uruguayo en apoyo a su arquero, que en las próximas semanas viajará a Uruguay para integrarse a los entrenamientos de la selección uruguaya, con altas chances de ser convocado por Marcelo Bielsa para integrar el plantel que disputará el Mundial 2026.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores

Estudiantes se juega absolutamente todo la próxima semana en su estadio frente a Independiente Medellín y el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores: Flamengo clasificó en el primer lugar, y lo sigue el DIM con 7 puntos y el Pincha detrás con 6 unidades.

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