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Pese a que Nacional no se pronunció oficialmente, su capitán, Sebastián Coates, realizó un posteo en apoyo a la causa de los desaparecidos

El referente de los tricolores, se pronunció horas antes de jugar un partido clave ante Universitario por Copa Libertadores

20 de mayo de 2026 15:50 hs
El capitán Sebastián Coates en su salsa: el juego aéreo

El capitán Sebastián Coates en su salsa: el juego aéreo

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Nacional decidió no pronunciarse este miércoles ni en días anteriores respecto a este 20 de mayo en el que se llevará a cabo una nueva Marcha del Silencio en homenaje a los detenidos desaparecidos en la pasada dictadura. No obstante ello, su capitán, Sebastián Coates sí lo hizo a través de un posteo en sus redes.

A diferencia de Peñarol y de otros clubes, entre ellos y solo por nombrar a algunos, Defensor Sporting y Rentistas, que permitió que en la pasada fecha sus futbolistas pudieran salir con una remera alusiva al tema en la que decía "Todos somos desaparecidos", y que este miércoles emitió un comunicado apoyando la citada marcha, los tricolores, este año, a diferencia del pasado, no lo hicieron.

Cabe recordar que en este 20 de mayo como hace 30 años, los familiares que buscan a personas que llevan décadas desaparecidas, reclaman verdad, justicia y el cese de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

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El posteo de Sebastián Coates

Sebastián Coates, pocas horas de jugar el trascendente partido de este miércoles con Nacional ante Universitario de Perú por Copa Libertadores, sí se expidió con respecto al tema de los desaparecidos.

El capitán tricolor subió a sus redes un posteo a modo personal, obviamente, apoyando esta causa.

Con el logo de lo que es desde hace años lleva adelante la causa de los desaparecidos, escribió una pregunta.

"¿Dónde están?", escribió Coates.

Aquí se puede ver su posteo:

coates
Sebasti&aacute;n Coates poste&oacute; apoyando la b&uacute;squeda de los Desaparecidos

Sebastián Coates posteó apoyando la búsqueda de los Desaparecidos

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