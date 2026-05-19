Boston River vs O'Higgins: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo por Copa Sudamericana

Marcelo Hornos celebra su gol, de Boston River por la Copa Sudamericana

Boston River y O'Higgins juegan este miércoles 20 de mayo a la hora 19 en el Estadio Centenario, en un partido que se podrá ver en vivo a través de ESPN 5 y de Disney + en streaming. El encuentro corresponde a la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

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¿Cuándo juegan Boston River vs O'Higgins? El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto chileno está programado con los siguientes detalles:

Fecha: Miércoles 20 de mayo de 2026.

Miércoles 20 de mayo de 2026. Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 5).

Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 5). Estadio: Estadio Centenario. ¿A qué hora juegan Boston River vs O'Higgins? El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Chile (país de origen del equipo visitante) será a las 18.

¿Dónde ver en vivo Boston River vs O'Higgins? Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción: