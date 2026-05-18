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Elche, el equipo de Álvaro Rodríguez, también le hizo un sentido homenaje a Coquito Rodríguez por su muerte

Pese a que el exfutbolista dos veces campeón de la Copa Libertadores y una vez de la Copa Intercontinental con Peñarol, nunca defendió a ese club español, igualmente lo reconocieron por su hijo

18 de mayo de 2026 13:54 hs
Daniel Coquito Rodríguez y Álvaro Rodríguez

Daniel "Coquito" Rodríguez y Álvaro Rodríguez

Foto: Álvaro Rodríguez (Instagram)

El club Elche de España, en el que juega Álvaro "Toro" Rodríguez, hijo de Coquito Rodríguez, se sumó a los homenajes a este último quien falleció la semana pasada a los 60 años.

Ya este domingo, Álvaro Rodríguez fue titular luego de un tiempo y fue elegido como Mejor Jugador del Partido en el triunfo trascendente por 1-0 sobre Getafe que los mantiene con chances de no descender de LaLiga de España.

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El futbolista, quien defendió a la selección uruguaya sub 20, le realizó un homenaje a su papá por su fallecimiento, y al término del encuentro, con lágrimas, se colocó la camiseta número 11 que decía "Coquito".

Elche se sumó a los homenajes

Pero también el propio club Elche le realizó un homenaje a Coquito Rodríguez por su muerte.

Pese a que nunca defendió su camiseta cuando jugó en España, en señal de respeto hacia su hijo, colocó un enorme cartel en el placar electrónico previo al partido de este domingo ante Getafe.

Con una foto de Daniel y su hijo Álvaro abrazados, el mismo decía: "Eres para siempre, papá. Tu hijo te va a tener siempre en su corazón hasta el final de sus días".

Aquí se puede ver el homenaje de Elche a Coquito Rodríguez:

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El placar electrónico en el estadio de Elche con el homenaje a Coquito Rodríguez luego de su muerte

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