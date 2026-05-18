Elche, el equipo de Álvaro Rodríguez, también le hizo un sentido homenaje a Coquito Rodríguez por su muerte

El club Elche de España, en el que juega Álvaro "Toro" Rodrígue z, hijo de Coquito Rodríguez, se sumó a los homenajes a este último quien falleció la semana pasada a los 60 años.

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Coquito, dos veces campeón de la Copa Libertadores con Peñarol en 1982 y 1987, y una Copa Intercontinental en 1982, murió el lunes de la semana pasada.

Ya este domingo, Álvaro Rodríguez fue titular luego de un tiempo y fue elegido como Mejor Jugador del Partido en el triunfo trascendente por 1-0 sobre Getafe que los mantiene con chances de no descender de LaLiga de España.

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El futbolista, quien defendió a la selección uruguaya sub 20, le realizó un homenaje a su papá por su fallecimiento, y al término del encuentro, con lágrimas, se colocó la camiseta número 11 que decía "Coquito".

Elche se sumó a los homenajes

Pero también el propio club Elche le realizó un homenaje a Coquito Rodríguez por su muerte.

Pese a que nunca defendió su camiseta cuando jugó en España, en señal de respeto hacia su hijo, colocó un enorme cartel en el placar electrónico previo al partido de este domingo ante Getafe.

Con una foto de Daniel y su hijo Álvaro abrazados, el mismo decía: "Eres para siempre, papá. Tu hijo te va a tener siempre en su corazón hasta el final de sus días".

Aquí se puede ver el homenaje de Elche a Coquito Rodríguez: