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Como en los viejos tiempos: el gol de cabeza del Loco Abreu en el partido de leyendas que Uruguay perdió en Durazno contra Paraguay

En Durazno se jugó un partido entre exjugadores de la selección de Uruguay y Paraguay; la albirroja ganó 2-1 de atrás

17 de mayo de 2026 19:46 hs
Leyendas de Uruguay

Leyendas de Uruguay

Foto: @Uruguay
Antonio Alzamendi

Antonio Alzamendi

Foto: @Uruguay
Gerado Pelusso y Gregorio Pérez

Gerado Pelusso y Gregorio Pérez

Foto: @Uruguay
Lucas Barrios
Lucas Barrios Foto: @Uruguay
Cristian Rodríguez
Cristian Rodríguez Foto: @Uruguay
Fabián Canobbio&nbsp;

Fabián Canobbio 

Foto: @Uruguay
Darío Rodríguez

Darío Rodríguez

Foto: @Uruguay
Ruben Paz
Ruben Paz Foto: @Uruguay

Una selección uruguaya de leyendas jugó este domingo un amistoso contra su similar de Paraguay, en Durazno, en un evento benéfico que movilizó a un buen número de hinchas en el departamento del centro del país.

El partido se jugó en horas de la tarde en el estadio Octavio Silvestre Landoni, a orillas del río Yi. Impartieron justicia Guillermo Arismendi, Lincoln Milans, Jorge López y Ruben Morán.

Jugaron por Uruguay los goleros Fabián Carini y Juan Castillo, los defensores Bruno Silva, Diego Godín, Diego Lugano, Alfonso Domínguez, Andrés Scotti, Darío Rodríguez, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, los volantes Diego Pérez, Álvaro Pereira, Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Ruben Paz, Álvaro Fernández, Álvaro González, Tabaré Viudez y Fabián Canobbio, y los delanteros Diego Forlán, Gonzalo Castro, Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas.

El equipo tuvo un cuerpo técnico estelar, conformado por Antonio Alzamendi, Gregorio Pérez, Gerardo Pelusso y Álvaro Gutiérrez.

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Las principales figuras de Paraguay que disputaron el partido benéfico fueron Diego Barreto, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Roberto Acuña, Jorge González, Jonathan Santana, Enrique Vera, Osmar Molina, Claudio Vargas, Lorenzo Frutos y Lucas Barrios.

Los organizadores del evento recaudaron alimentos no perecederos para el merendero Cruz Alta que está ubicado en la zona del Hipódromo.

El Loco Abreu, de cabeza, abrió la cuenta aprovechando un gran centro de zurda de Forlán.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Paraguay dio vuelta el marcador y se quedó con el triunfo con anotaciones de Jorge González y Lucas Barrios.

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