Como en los viejos tiempos: el gol de cabeza del Loco Abreu en el partido de leyendas que Uruguay perdió en Durazno contra Paraguay

Una selección uruguaya de leyendas jugó este domingo un amistoso contra su similar de Paraguay, en Durazno, en un evento benéfico que movilizó a un buen número de hinchas en el departamento del centro del país.

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El partido se jugó en horas de la tarde en el estadio Octavio Silvestre Landoni, a orillas del río Yi. Impartieron justicia Guillermo Arismendi, Lincoln Milans, Jorge López y Ruben Morán.

Jugaron por Uruguay los goleros Fabián Carini y Juan Castillo, los defensores Bruno Silva, Diego Godín, Diego Lugano, Alfonso Domínguez, Andrés Scotti, Darío Rodríguez, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, los volantes Diego Pérez, Álvaro Pereira, Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Ruben Paz, Álvaro Fernández, Álvaro González, Tabaré Viudez y Fabián Canobbio, y los delanteros Diego Forlán, Gonzalo Castro, Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas.

El equipo tuvo un cuerpo técnico estelar, conformado por Antonio Alzamendi, Gregorio Pérez, Gerardo Pelusso y Álvaro Gutiérrez .

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Las principales figuras de Paraguay que disputaron el partido benéfico fueron Diego Barreto, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Roberto Acuña, Jorge González, Jonathan Santana, Enrique Vera, Osmar Molina, Claudio Vargas, Lorenzo Frutos y Lucas Barrios.

Los organizadores del evento recaudaron alimentos no perecederos para el merendero Cruz Alta que está ubicado en la zona del Hipódromo.

El Loco Abreu, de cabeza, abrió la cuenta aprovechando un gran centro de zurda de Forlán.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Paraguay dio vuelta el marcador y se quedó con el triunfo con anotaciones de Jorge González y Lucas Barrios.