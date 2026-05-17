Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La sorpresiva y profunda autocrítica de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool y el pedido para el partido contra Corinthians por la Copa Libertadores

El presidente de los carboneros opinó en un momento muy especial que vive el equipo de Diego Aguirre

17 de mayo de 2026 10:25 hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Inés Guimaraens

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, emitió una opinión llena de autocrítica después de lo que fue la victoria de los carboneros por 2-1 sobre Liverpool de este sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la primera fecha del Torneo Intermedio.

El titular carbonero opinó muy bien de lo que fue la actitud, aunque no ocultó la autocritica.

Con Matías Viña desde el arranque, River Plate le ganó 1-0 a Rosario Central y clasificó a la final del Torneo Apertura de Argentina

El uruguayo Franco Roncadelli no pudo repetir título en el Challenger de Córdoba pero sumó valiosos puntos y tiene "casi asegurada" su clasificación a Wimbledon

Lo que escribió Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio subió un nuevo estado de Whatsapp luego de lo que fue el triunfo de Peñarol por 2-1 sobre Liverpool por el Torneo Intermedio.

"Gracias jugadores por la actitud de hoy (este sábado a la noche)", comenzó escribiendo el presidente aurinegro.

Y continuó: "Es con actitud que se sale de estos dos meses que todos nosotros lo hemos hecho muy mal. El hincha de Peñarol siempre va a aplaudir en primer lugar la actitud y después vemos lo otro. GRACIAS!!!".

Ruglio terminó de la siguiente manera, con la mirada puesta en el trascendente encuentro ante Corinthians por la Copa Libertadores que se jugará el jueves venidero.

"Viva siempre Peñarol. El jueves es a dar (y puso dos emojis de corazones)".

Aquí se puede ver su posteo:

ruglio

Las más leídas

Peñarol 2-1 Liverpool: el equipo de Diego Aguirre debutó en el Torneo Intermedio con victoria jugando con uno menos y rompió una larga racha adversa en su casa

La sorpresiva y profunda autocrítica de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool y el pedido para el partido contra Corinthians por la Copa Libertadores

Corea del Sur ya tiene los convocados: repasá una por una las listas de 26 jugadores confirmadas por cada selección para el Mundial 2026

Diego Aguirre valoró el partido de los juveniles en la victoria de Peñarol contra Liverpool, y dijo que hay que "soltar" la lesión de Leonardo Fernández

Temas

Peñarol Ignacio Ruglio Corinthians Copa Libertadores Torneo Intermedio Liverpool Diego Aguirre

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos