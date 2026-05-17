La sorpresiva y profunda autocrítica de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool y el pedido para el partido contra Corinthians por la Copa Libertadores

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, emitió una opinión llena de autocrítica después de lo que fue la victoria de los carboneros por 2-1 sobre Liverpool de este sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la primera fecha del Torneo Intermedio.

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Los dirigidos por Diego Aguirre jugaron mejor de lo que lo venían haciendo y además, jugaron una hora con un hombre de menos por expulsión de Maximiliano Olivera, mostrando una gran actitud.

El titular carbonero opinó muy bien de lo que fue la actitud, aunque no ocultó la autocritica.

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Lo que escribió Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio subió un nuevo estado de Whatsapp luego de lo que fue el triunfo de Peñarol por 2-1 sobre Liverpool por el Torneo Intermedio.

"Gracias jugadores por la actitud de hoy (este sábado a la noche)", comenzó escribiendo el presidente aurinegro.

Y continuó: "Es con actitud que se sale de estos dos meses que todos nosotros lo hemos hecho muy mal. El hincha de Peñarol siempre va a aplaudir en primer lugar la actitud y después vemos lo otro. GRACIAS!!!".

Ruglio terminó de la siguiente manera, con la mirada puesta en el trascendente encuentro ante Corinthians por la Copa Libertadores que se jugará el jueves venidero.

"Viva siempre Peñarol. El jueves es a dar (y puso dos emojis de corazones)".

Aquí se puede ver su posteo: