Con Matías Viña desde el arranque, River Plate le ganó 1-0 a Rosario Central y clasificó a la final del Torneo Apertura de Argentina

Con el uruguayo Matías Viña desde el arranque, River Plate se clasificó a la final del Torneo Apertura de Argentina al derrotar 1-0 a Rosario Central en el primer duelo de las semifinales, jugado este sábado en el Estadio Monumental en Buenos Aires ante unos 82.000 espectadores.

En un partido que tuvo polémica en la previa por las críticas de Ángel di María a los equipos bonaerenses por acusar favores arbitrales a Central , River y Central se sacaron chispas en el Monumental, con varias jugadas de pierna fuerte que tuvieron como mala noticia la lesión de Sebastián Driussi a los 13 minutos de juego , por un duro cruce con Franco Ibarra.

A los 29 minutos River tuvo la posibilidad de poner el primero tras un penal cometido por Gastón Ávila , pero el ex River Jeremías Conan Ledesma le atajó el disparo a Gonzalo Montiel , un experto en este tipo de ejecuciones.

River Plate, con Matías Viña, se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura argentino

River Plate y Rosario Central buscarán este sábado un lugar en la final del Torneo Apertura argentino; mirá hora y TV

Facundo Colidio, también de penal y a los 62 minutos, anotó el único gol de la noche para la victoria del Millonario.

Viña se retiró a los 83 minutos del encuentro, en lugar de Marcos Acuña. El uruguayo lleva 14 partidos disputados en este semestre con el Millonario, con 882 minutos disputados en total (un promedio de 63 minutos por partido), y ganó la titularidad a semanas del Mundial 2026 que espera jugar con la selección uruguaya.

River busca consagrarse después de tres temporadas, y el primer festejo bajo la conducción de Eduardo "Chacho" Coudet, el sucesor del histórico Marcelo Gallardo.

Espera por su rival en la final, que saldrá del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se enfrentarán este domingo a las 17:00 en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

FUENTE: Con información de AFP