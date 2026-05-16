Peñarol vs Liverpool por el Torneo Intermedio EN VIVO: Federico Martínez le sacó la alegría al carbonero por el gol de Togni y empató para el Negriazul

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Minuto 4: ¡Gooool de Liverpool!

Peñarol no pudo ni festejar. Liverpool sacó del medio, enviaron un pelotazo desde la zaga que bajó Federico Martínez, Rubén Bentancourt se anticipó a la zaga y pivoteó para Rabuñal, que metió un pase entre los defensores para que el propio Martínez se enfrentara a Aguerre y definiera de primera para empatar el encuentro.

"No nos puede pasar esto", dijo Aguerre tras recibir el tanto del Negriazul.