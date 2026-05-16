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Peñarol vs Liverpool por el Torneo Intermedio EN VIVO: Federico Martínez le sacó la alegría al carbonero por el gol de Togni y empató para el Negriazul

El equipo de Diego Aguirre volvió a ganar en el cierre del Torneo Apertura, tras encadenar una racha de ocho partidos sin victorias

16 de mayo 2026 - 16:38hs
Abel Hernández en el último partido entre Peñarol y Liverpool

Abel Hernández en el último partido entre Peñarol y Liverpool

Foto: Dante Fernández/Focouy
&nbsp;Diego Aguirre

 Diego Aguirre

Foto: Juan Mabromata/AFP
Federico Martínez y Andrés Madruga en el último partido entre Peñarol y Liverpool

Federico Martínez y Andrés Madruga en el último partido entre Peñarol y Liverpool

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Peñarol y Liverpool se enfrentarán este sábado a las 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Intermedio. El equipo de Diego Aguirre busca comenzar el segundo torneo corto del año con una victoria, tras volver a ganar luego de ocho partidos en el cierre del Apertura, mientras que el Negriazul irá por el segundo partido ganado en el ciclo de Jorge Fossati, para acercarse a la parte alta de la tabla.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Minuto 8: rápida amarilla para Olivera

Qué dura patada que pegó Maximiliano Olivera. Bentancourt recibió la pelota de espaldas en su medio de la cancha, y el capitán carbonero le juntó las dos piernas de atrás para llevarse la amarilla de Ostojich. Por protestar esta jugada, el árbitro también amonestó a Martín Campaña.

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Minuto 4: ¡Gooool de Liverpool!

Peñarol no pudo ni festejar. Liverpool sacó del medio, enviaron un pelotazo desde la zaga que bajó Federico Martínez, Rubén Bentancourt se anticipó a la zaga y pivoteó para Rabuñal, que metió un pase entre los defensores para que el propio Martínez se enfrentara a Aguerre y definiera de primera para empatar el encuentro.

"No nos puede pasar esto", dijo Aguerre tras recibir el tanto del Negriazul.

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Minuto 2: ¡Goooool de Peñarol!

El carbonero arrancó con todo. Ya había avisado Togni con un disparo que pegó en el palo, y un minuto después el propio Togni recibió un pase por el costado izquierdo del área de Laxalt y mandó un centro de zurda para la llegada de Jesús Trindade, que apareció cerca del punto penal con un cabezazo que dio el 1-0 a Peñarol

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Minuto 0: comenzó el partido en el Campeón del Siglo

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Peñarol sale a la cancha con una camiseta especial

Los jugadores del carbonero salieron al campo del Campeón del Siglo con una camiseta que dice "Todos somos familiares", en vísperas de la nueva Marcha del Silencio del 20 de mayo.

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Repasá la entrevista de Diego Aguirre en Quedó Picando

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, pasó por Quedó Picando, el programa deportivo del streaming de El Observador.

Podés repasar su entrevista en el siguiente link, y también a través de YouTube:

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La otra racha que buscará romper Peñarol

Tras cortar la seguidilla de ocho partidos sin victorias ante Cerro Largo por la fecha 15 del Torneo Apertura, ahora Peñarol buscará cortar otra larga racha.

El carbonero lleva 56 días sin ganar en su Campeón del Siglo. La última vez que ganó en ese recinto fue el 21 de marzo, cuando venció 3-1 a Cerro por la séptima fecha del Apertura.

Tras ese encuentro jugó otros cinco partidos en su estadio entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores, de los cuales empató dos y perdió tres.

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Confirmado Liverpool

Jorge Fossati mandará al siguiente equipo al campo de juego del Campeón del Siglo: Martín Campaña; Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal, Diego Zabala, Diego Romero; Federico Martínez y Rubén Bentancourt.

En el banco estarán: Mathías Bernatene, Santiago Milano, Agustín Cayetano, Kevin Lewis, Facundo Perdomo, Matías Mir, Lucas Acosta, Renzo Machado, Ramiro de Gregorio, Facundo Barceló.

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Una sola modificación y un cambio de número

Con respecto al equipo que comenzó el partido ante Cerro Largo, Diego Aguirre solo cambió a Facundo Batista por Matías Arezo en el ataque.

En tanto, hay otra novedad en los números: Abel Hernández pasará de usar la 11 a la 99.

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Confirmado Peñarol

Diego Aguirre eligió al siguiente once para enfrentar a Liverpool: Washington Aguerre; Brian Barboza, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Gastón Togni, Diego Laxalt, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo.

En el banco de suplentes estarán: Sebastián Britos, Kevin Rodríguez, Facundo Álvez, Matías González, Lucas Hernández, Tomás Olase, Germán Barbas, Stiven Mulethaler, Facundo Batista y Abel Hernández.

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Los jueces del partido

Esteban Ostojich será el árbitro principal del partido. Héctor Bergaló y Alberto Píriz serán sus asistentes, y Andrés Martínez oficiará de cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

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El probable de Peñarol

El probable equipo de Aguirre para este sábado es con Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez; Diego Laxalt, Facundo Batista y Matías Arezo.

En lugar de Laxalt en las prácticas, Diego Aguirre también utilizó a Gastón Togni, y esa sería, hasta ahora, la única duda de los 11 titulares ante Liverpool.

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Los convocados de Liverpool

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Final del segundo encuentro del sábado

Juventud de Las Piedras venció 2-0 a Progreso en el Parque Artigas, en el segundo partido de la jornada del sábado. Alejo Cruz y Gastón Pereiro, con un golazo, anotaron los goles para el locatario.

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Los convocados de Peñarol

La lista de Peñarol tiene como principales bajas las de Mauricio Lemos, quien se lesionó en el último partido y esperan que esté ante Corinthians el próximo jueves por Copa Libertadores, y la del argentino Eric Remedi.

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¿Dónde se puede ver el partido?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

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Comienza el blog de Referí del partido entre Liverpool y Peñarol

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