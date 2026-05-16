Peñarol y Liverpool se enfrentarán este sábado a las 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Intermedio. El equipo de Diego Aguirre busca comenzar el segundo torneo corto del año con una victoria, tras volver a ganar luego de ocho partidos en el cierre del Apertura, mientras que el Negriazul irá por el segundo partido ganado en el ciclo de Jorge Fossati, para acercarse a la parte alta de la tabla.
Peñarol vs Liverpool por el Torneo Intermedio EN VIVO: Federico Martínez le sacó la alegría al carbonero por el gol de Togni y empató para el Negriazul
El equipo de Diego Aguirre volvió a ganar en el cierre del Torneo Apertura, tras encadenar una racha de ocho partidos sin victorias