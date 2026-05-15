Diego Aguirre apuesta por un equipo diferente en Peñarol para enfrentar a Liverpool en el inicio del Torneo Intermedio, y con dos puntas

Peñarol continúa con los entrenamientos previos al partido de este sábado ante Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo en el que disputarán la primera fecha del Torneo Intermedio y en ese contexto, el técnico Diego Aguirre tiene en mente volver a jugar con doble "9".

Los carboneros entrenarán este viernes por la tarde y posteriormente quedarán concentrados en Los Aromos de cara a ese debut.

Diego Aguirre busca arrancar con buen pie en este certamen, tal como lo hizo en el pasado Torneo Apertura.

Peñarol viene de vencer el pasado lunes a Cerro Largo por 3-2 en un duro duelo en Melo, con un golazo de Abel Hernández de chilena y a falta de pocos minutos.

El complicado momento sentimental de Vinícius Junior a un mes del Mundial 2026: la influencer brasileña Virginia Fonseca anunció el fin de su relación

La verdad sobre el futuro de Federico Valverde en Real Madrid luego de su episodio con Tchouaméni: ¿se va o se queda en los merengues?

El equipo que prepara Diego Aguirre ante Liverpool

Más allá de ese golazo de Abel Hernández y por lo que pudo saber Referí, este no será titular contra su exequipo, Liverpool, este sábado.

Si bien no se encuentra lesionado, Diego Aguirre quiere llevarlo lentamente tras su regreso luego de su lesión que le deparó cinco meses en volver a las canchas.

En ese contexto, las fuentes consultadas informaron que el técnico apostará otra vez a jugar con un doble "9", táctica que hace algunos encuentros que no realiza.

20260504 Axel Frugone y Matías Arezo Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (11) Axel Frugone y Matías Arezo Foto: Enzo Santos/Focouy

Los dos delanteros de punta a los que hasta ahora apostó Aguirre en las prácticas semanales fueron Matías Arezo y Facundo Batista.

Cabe recordar que el primero de ellos tuvo descanso la pasada fecha del lunes y no viajó a Melo, ya que el cuerpo técnico pretendía bajarle las cargas, siendo uno de los jugadores que más minutos ha disputado en la temporada.

El otro jugador que volverá será Washington Aguerre al arco, luego de cumplir su partido de suspensión por su tonta expulsión registrada ante Defensor Sporting.

No podrá estar Mauricio Lemos por una lesión sufrida durante la semana, y se espera que pueda llegar para el jueves que viene cuando los manyas se jueguen mucho como locales contra Corinthians por la Copa Libertadores.

El equipo con el que entrenó Peñarol hasta ahora, durante esta semana fue con Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez; Diego Laxalt, Facundo Batista y Matías Arezo.

En lugar de Laxalt en las prácticas, Diego Aguirre también utilizó a Gastón Togni, y esa sería, hasta ahora, la única duda de los 11 titulares ante Liverpool.