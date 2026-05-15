Mujica y el valor de la autenticidad

José Mujica fue, sin dudas, una de las figuras políticas más singulares de la historia contemporánea del Uruguay. Y lo fue por su trayectoria y por algo mucho más difícil de construir en la política moderna: autenticidad.

Como batllista, muchas veces no compartí su estilo como estadista ni algunas visiones de gestión del Estado. Sin embargo, sería injusto no reconocer el enorme atractivo político y humano que logró generar tanto en Uruguay como en el mundo.

Mujica entendió algo que muchos dirigentes olvidan: la política también es una conexión emocional con la sociedad. Su historia de vida, marcada por la lucha, la cárcel, el sufrimiento y posteriormente la reconciliación democrática, terminó convirtiéndose en un símbolo para gran parte del pueblo uruguayo.

Les sacaron el celular y no pasó lo que esperaban

El Ministerio de Economía a la hora de la verdad

Fue Presidente de la República con una forma austera, sencilla y profundamente humana de ejercer el liderazgo. En tiempos de exceso de marketing político y discursos artificiales, Mujica transmitía coherencia entre lo que decía y cómo vivía. Y eso tuvo un enorme valor simbólico. "Los presidentes tienen que vivir como vive la mayoría, no como vive la minoría.", decía "Pepe" y también lo practica el Presidente Orsi.

Siempre me llamó particularmente la atención su defensa de la austeridad y la sobriedad. Y creo importante aclarar algo: no era una reivindicación de la pobreza. Era otra cosa mucho más profunda. Era una invitación a vivir con menos dependencia del consumo desmedido y con más libertad interior. En una sociedad que muchas veces terminó atrapada por el consumismo salvaje, especialmente quienes hoy peinamos canas y vivimos décadas de transformación cultural, Mujica dejó una reflexión muy potente: no confundir bienestar con acumulación permanente. Tal vez allí radique una de sus enseñanzas más vigentes.

Un líder sin dogmatismos, con una sensibilidad social que lo han transformado en un actor político "inigualable", como también señalaba Alejandro Sánchez en el año de su desaparición física.

Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, dejó mensajes que trascendieron partidos y fronteras: la importancia del tiempo, la crítica al consumismo desmedido, la necesidad de vivir con más sencillez y la idea de que la política debe mantener siempre una dimensión humana.

Tal vez allí radique su mayor legado. El haber logrado que millones de personas volvieran a reflexionar sobre el sentido de la vida, el poder y la felicidad.

Y en un mundo cada vez más superficial, eso también es una forma de hacer historia.