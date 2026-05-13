Oddone dijo que afirmar que el gobierno está "conspirando" contra la sostenibilidad fiscal es "temerario" y "compromete" la estabilidad

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , apuntó contra los dirigentes políticos, corporaciones privadas y analistas que aseguran que el gobierno está "conspirando contra la sostenibilidad fiscal" al promover algunas acciones, como cambios en la seguridad social y las AFAP.

" Sostener que estas medidas están conspirando con la sostenibilidad fiscal es una discusión temeraria en Uruguay . Temeraria ", afirmó al participar en un almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Oddone será interpelado por la oposición en el Senado , luego de que el Frente Amplio (FA) no acompañara la propuesta para convocarlo en régimen de comisión general (es decir, sin consecuencias políticas ni moción a votar al final). El motivo de la convocatoria al ministro, según dijo el senador blanco Sergio Botana, es la "situación compleja" de la economía.

Oddone descartó IVA Personalizado para este mandato: "El compromiso es no modificaciones tributarias adicionales en este período"

Oddone afirmó que no haría la reforma del Parlamento presentada por Cosse y señaló "escenario de restricción fiscal"

" La Coalición Republicana entiende que la economía del país está en una situación compleja, vulnerable y de absoluto riesgo ", dijo el exintendente de Cerro Largo.

Aunque no mencionó explícitamente a la oposición, Oddone sostuvo en ADM que "a nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay", se "rife" la "sostenibilidad fiscal".

"Nosotros precisamos 6.500 millones de dólares por año que hay que ir a pedir a los mercados. A quién se le puede ocurrir que un ministro de Economía, un director de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), van a estar en condiciones de decir: 'Ya veremos qué hacemos'. Porque los que vamos a dar la cara para pedir esa plata somos nosotros o la gente como nosotros", argumentó el ministro.

Y aseguró que en las últimas semanas se pasaron "límites" que "comprometen la estabilidad económica del Uruguay por un debate doméstico".

"Me he tenido que dedicar varias semanas —también reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, pero me hago cargo— a explicarle a un conjunto de gente del exterior, que le dedica cinco minutos en un año a pensar en Uruguay, que lo que está ocurriendo no es aparentemente como se está discutiendo", subrayó.

Y apuntó al nivel de "debate" de la economía por parte del sector político, pero también del "privado", incluyendo analistas y corporaciones privadas, quienes consideró que "no han estado a la altura de las circunstancias".

"Cuando no defendimos la sostenibilidad fiscal nos pasa lo del 2002, como en la década del noventa, que soslayamos los problemas que se estaban generando, no tomamos las precauciones, perdimos el grado inversor y entramos en una turbulencia de la cual nos costó mucho salir (...) Podemos discutir sobre la solución, pero intentar decir que aquí hay un intento de erosionar la sostenibilidad financiera es temerario", insistió.

Más tarde, en rueda de prensa, Oddone fue consultado sobre su elección de palabras y por qué consideraba que algunas declaraciones habían sido "temerarias".

"Hablar de socialización del régimen de AFAP o hablar de confiscación de los fondos de ahorro previsional... Cualquier persona de bien sabe que eso nunca estuvo en la intención del gobierno. Por lo tanto, haberse manejado con ese tipo de afirmaciones lo que dio lugar fue a unas consultas un poco más frecuentes que el gobierno tuvo que resolver", señaló.

Algunos dirigentes de la oposición hablaron de "confiscación" de los ahorros previsionales, como el líder del Partido Nacional, Álvaro Delgado, mientras que la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) apuntó al gobierno por pretender una "estatización".

"Afortunadamente no hubo ninguna repercusión relevante, más allá de generar un estado de ánimo local y en el exterior sobre un escenario que nunca estuvo planteado", señaló Oddone respecto a esos comentarios.

Sobre la interpelación promovida por la oposición, el ministro dijo que es "lo que corresponde" y que irá a rendir cuentas al Parlamento.

Sin embargo, discrepó con el diagnóstico de Botana. "Creo que está equivocado", consideró. E insistió: "Con un riesgo de país de 66 puntos básicos, está difícil decir que somos vulnerables".