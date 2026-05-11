Gabriel Oddone: "Hay cosas que los empresarios esperan que ocurran que no van a ocurrir"

En el cierre del curso “Economía en la agenda pública” organizado por Banco Mundial , el Ministerio de Economía y Finanzas y UCU Business School el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , participó de una conferencia de prensa en la que se refirió a diversos temas de actualidad como la aplicación de IVA personalizado y su opinión sobre el proyecto de reforma de los alrededores del Palacio Legislativo presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse .

En este ámbito, Oddone también habló del clima de negocios, hizo autocrítica, pero también apuntó a los empresarios que no salen de su zona de confort .

"Es un tema que me preocupa, porque estamos en una economía de mercado, con decisiones descentralizadas, individuales, y por lo tanto si las expectativas de quienes toman decisiones de comprar, vender, contratar, se deterioran, es un problema para todos nosotros", reflexionó el ministro en alusión a los datos presentados en la última semana por la consultora Exante que revelan que la evaluación del clima de negocios empeoró por tercera medición consecutiva .

¿Qué lo explica? Para el ministro se debe a factores externos a la economía uruguaya que generan un escenario de incertidumbre elevada "en términos de cambios geopolíticos que están teniendo lugar". Pero también a "problemas domésticos". "La discusión tributaria del año pasado es claramente un tema que puede haber estado sobre la mesa", ilustró.

Desde el lado de la autocrítica hizo hincapié en las "oportunidades del gobierno de comunicar mejor aspectos de coordinación en políticas públicas en frentes diferentes, como son la política energética, la política vinculada a temas laborales y los temas económicos. "Para el ministro de Economía es un llamado de atención", insistió.

Oddone apuntó que su estrategia para revertir esta imagen y potenciar la confianza está en comunicar mejor, escuchar y ser muy flexibles a la hora de tomar decisiones o incluso alterarlas "si encontramos una buena sugerencia, pero manteniendo el enfoque".

Empresarios fuera de la zona de confort

Oddone también aportó una mirada crítica de la comunidad empresarial. "Hay cosas que tienen que empezar a internalizar y que todavía no han internalizado", sostuvo el ministro. Y ejemplificó con los cuestionamientos que los empresarios suelen hacer al gobierno por el valor del dólar. "Eso forma parte de un viejo país. Yo podía poner el nivel del dólar donde yo quería o yo intentar ponerlo donde yo quería, en una economía menos abierta, más inflacionaria, más inestable. Eso se terminó", definió el ministro.

En esta línea, subrayó algunos hitos que se persiguen como la desdolarización de la deuda y de los depósitos. "Estamos en una economía con inflación del 3%, en un país que tuvo una infación de dós dígitos por cuatro décadas y de un dígito pero cercano al 10 por casi dos décadas". "Eso es un tsunami", graficó Oddone y apuntó a que esto supone que los contratos y las cláusulas indexatorias en los contratos sobre la fluctuación del dolar empiezan a tener que ser usadas de otra manera.

Oddone hizo hincapié en las resistencias que hoy presentan las empresas y se refirió especialmente a la dificultad para hablar de productividad. "Si queremos hacer que los salarios en Uruguay sigan el nivel de productividad, cosa que yo comparto y el PIT-CNT comparte, tenemos que tener información. ¿Quién tiene esa información? Las empresas", dijo el ministro y se preguntó por qué las empresas no comparten esa información. Encontró dos razones, la primera es para no compartir sus números con los sindicatos, y la segunda, para que esa información no llegue rápidamente a la competencia.

En el mismo sentido, el ministro sostuvo que "estamos en un proceso de transición donde hay cosas que los empresarios esperan que ocurran, que no van a ocurrir. Y la política económica no se las va a dar", subrayó.

El referente de Economía y Finanzas hizo hincapié en que está convencido de que la economía "va por el camino correcto" con una baja inflación, remonetización en la economía, mayor flexibilidad en la política monetaria, desdolarización de los depósitos, promoción del crédito y desarrollo del mercado de valores. "Muchas cosas que van en la dirección correcta, pero eso tiene costos dolorosos de transición", por ejemplo en el sistema financiero, en la formación de precios, en la negociación laboral, "lo que seguramente saca a gente de su zona de confort".

Esto repercute directamente en "muchos asesores que tienen su razón de ser porque la economía funciona así" y "lo que siempre hicieron es lo que hoy está cambiando", lo que deriva en un estado de incomodidad y en un clima.