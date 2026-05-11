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Horror en Colinas de Solymar: asesinaron a una pareja de 24 y 27 años dentro de su casa y frente a sus hijos

Las víctimas, un hombre de 27 años y una mujer de 24, estaban junto a sus dos hijos menores, que resultaron ilesos

11 de mayo de 2026 8:40 hs
Policías, policía, ministerio del interior.
Foto: Leonardo Carreño

La Policía de Canelones investiga el doble homicidio de un hombre de 27 años y una mujer de 24, quienes fueron asesinados a tiros dentro de una vivienda en Colinas de Solymar, en jurisdicción de la Seccional 27 de El Pinar.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, sobre las 21:30 del domingo el servicio de emergencias 911 recibió un llamado por disparos de arma de fuego en la zona de Camino al Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a las dos víctimas dentro de la casa y solicitaron asistencia médica. Personal de salud constató luego el fallecimiento de ambos.

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De acuerdo a la información policial, la pareja se encontraba junto a sus dos hijos menores de edad, que resultaron ilesos. Según informó Telemundo (Canal 12), se trata de una bebé de ocho meses y su hermano, un niño de cinco años.

En la escena del crimen, sobre la vereda, la Policía incautó varias vainas calibre 9 milímetros. Policía Científica trabajó en el relevamiento de pruebas y otros elementos vinculados al caso.

En el lugar estuvo presente el fiscal letrado de la Costa, Rodrigo Carámbula, junto a autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones. La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios.

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