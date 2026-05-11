VIDEO: delincuentes treparon un edificio en Punta Carretas y robaron dos bicicletas

En los últimos días tuvo lugar en el barrio Punta Carretas un robo a mano de dos delincuentes . El hecho quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales .

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El hecho ocurrió a las 03:00 de la madrugada del pasado viernes en un edificio en Sarmiento y 21 de Setiembre .

En el video, divulgado por un vecino, se ve a los delincuentes bajando del balcón de un primer piso con dos bicicletas en las manos .

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Tras descender del inmueble, los criminales escaparon del lugar utilizando los vehículos robados .

En Instagram, el video del hecho cuenta con más de 164 mil visualizaciones y más de 400 comentarios.

Por su parte, en X, donde se realizó la denuncia original, tiene más de 145 mil vistas, más de mil likes y más de 100 comentarios.