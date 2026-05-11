VIDEO: delincuentes treparon un edificio en Punta Carretas y robaron dos bicicletas

En los últimos días tuvo lugar en el barrio Punta Carretas un robo a mano de dos delincuentes. El hecho quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales.
El hecho ocurrió a las 03:00 de la madrugada del pasado viernes en un edificio en Sarmiento y 21 de Setiembre.
En el video, divulgado por un vecino, se ve a los delincuentes bajando del balcón de un primer piso con dos bicicletas en las manos.
Tras descender del inmueble, los criminales escaparon del lugar utilizando los vehículos robados.
En Instagram, el video del hecho cuenta con más de 164 mil visualizaciones y más de 400 comentarios.
Por su parte, en X, donde se realizó la denuncia original, tiene más de 145 mil vistas, más de mil likes y más de 100 comentarios.