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VIDEO: delincuentes treparon un edificio en Punta Carretas y robaron dos bicicletas

El hecho ocurrió a las 03:00 de la madrugada del pasado viernes en un edificio en Sarmiento y 21 de Setiembre

11 de mayo de 2026 8:52 hs
Robo en Punta Carretas
Capturas de video de redes sociales

En los últimos días tuvo lugar en el barrio Punta Carretas un robo a mano de dos delincuentes. El hecho quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales.

El hecho ocurrió a las 03:00 de la madrugada del pasado viernes en un edificio en Sarmiento y 21 de Setiembre.

En el video, divulgado por un vecino, se ve a los delincuentes bajando del balcón de un primer piso con dos bicicletas en las manos.

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Tras descender del inmueble, los criminales escaparon del lugar utilizando los vehículos robados.

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