Investigan copamiento en Minas: delincuentes encapuchados golpearon y maniataron a los propietarios de la vivienda

La Policía de Lavalleja investiga un violento copamiento en las afueras de la ciudad de Minas, confirmaron fuentes policiales a El Observador.
Según informó en primera instancia el medio local Radio Lavalleja, el hecho se registró en una finca ubicada sobre camino Higueritas.
Allí, varios hombres encapuchados sorprendieron a los dueños de casa dentro de la vivienda. Los delincuentes golpearon y maniataron a las víctimas, una pareja con sus dos hijos adolescentes, mientras exigían la entrega de dinero.
Tras obtener unos $ 15 mil y una computadora, los agresores escaparon del lugar utilizando la camioneta de los dueños de casa.
Luego de la fuga, las víctimas lograron liberarse y pedir ayuda a las autoridades del departamento.
Hasta el lugar concurrió personal policial y una ambulancia de emergencia móvil para asistir a las víctimas.
El caso ya está en manos de la Fiscalía departamental, que trabaja ahora en cooperación con la Policía local para identificar a los responsables del copamiento y localizar el vehículo robado.