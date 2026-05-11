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Investigan copamiento en Minas: delincuentes encapuchados golpearon y maniataron a los propietarios de la vivienda

El hecho ocurrió en la noche del domingo en una finca ubicada sobre camino Higueritas, a las afueras de la ciudad de Minas

11 de mayo de 2026 8:22 hs
Investigan copamiento en Minas

Investigan copamiento en Minas

Foto: Leonardo Carreño

La Policía de Lavalleja investiga un violento copamiento en las afueras de la ciudad de Minas, confirmaron fuentes policiales a El Observador.

Según informó en primera instancia el medio local Radio Lavalleja, el hecho se registró en una finca ubicada sobre camino Higueritas.

Allí, varios hombres encapuchados sorprendieron a los dueños de casa dentro de la vivienda. Los delincuentes golpearon y maniataron a las víctimas, una pareja con sus dos hijos adolescentes, mientras exigían la entrega de dinero.

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Tras obtener unos $ 15 mil y una computadora, los agresores escaparon del lugar utilizando la camioneta de los dueños de casa.

Luego de la fuga, las víctimas lograron liberarse y pedir ayuda a las autoridades del departamento.

Hasta el lugar concurrió personal policial y una ambulancia de emergencia móvil para asistir a las víctimas.

El caso ya está en manos de la Fiscalía departamental, que trabaja ahora en cooperación con la Policía local para identificar a los responsables del copamiento y localizar el vehículo robado.

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