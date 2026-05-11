Investigan copamiento en Minas: delincuentes encapuchados golpearon y maniataron a los propietarios de la vivienda

La Policía de Lavalleja investiga un violento copamiento en las afueras de la ciudad de Minas , confirmaron fuentes policiales a El Observador.

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Según informó en primera instancia el medio local Radio Lavalleja, el hecho se registró en una finca ubicada sobre camino Higueritas .

Allí, varios hombres encapuchados sorprendieron a los dueños de casa dentro de la vivienda. Los delincuentes golpearon y maniataron a las víctimas, una pareja con sus dos hijos adolescentes, mientras exigían la entrega de dinero .

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Tras obtener unos $ 15 mil y una computadora, los agresores escaparon del lugar utilizando la camioneta de los dueños de casa .

Luego de la fuga, las víctimas lograron liberarse y pedir ayuda a las autoridades del departamento.

Hasta el lugar concurrió personal policial y una ambulancia de emergencia móvil para asistir a las víctimas.

El caso ya está en manos de la Fiscalía departamental, que trabaja ahora en cooperación con la Policía local para identificar a los responsables del copamiento y localizar el vehículo robado.