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Feriados y vacaciones 2026: los días de descanso que le quedan al año en Uruguay

Según el cronograma oficial de la ANEP, las vacaciones de invierno se extenderán durante una semana completa

11 de mayo de 2026 9:13 hs
20250724 Bandera uruguaya, bandera de Uruguay, Pabellón Nacional, fechas patrias
Foto: Inés Guimaraens

El calendario de 2026 avanza y las familias uruguayas ya planifican sus próximos descansos. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió las fechas exactas para las vacaciones de invierno y primavera, mientras que aún restan varios feriados oficiales para los trabajadores antes de fin de año.

Cuándo son las vacaciones de invierno

El receso de julio es uno de los momentos más esperados por los estudiantes y docentes. Según el cronograma oficial de la ANEP, las vacaciones de invierno se extenderán durante una semana completa para los niveles de educación obligatoria.

  • Fechas oficiales: Del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio de 2026.
  • Día libre adicional: En el caso de Educación Inicial y Primaria, el viernes 26 de junio se realizará una Asamblea Técnico Docente (ATD), por lo que los alumnos no tendrán clases y el descanso comenzará de forma anticipada.

La nueva semana de primavera

Una de las principales novedades del calendario lectivo de 2026 es la reorganización de los descansos en la segunda mitad del año. Las autoridades educativas establecieron una pausa más prolongada en setiembre.

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El objetivo de esta modificación, según informó Presidencia de la República, es equilibrar los tiempos de aprendizaje con el descanso de la comunidad educativa.

  • Fechas oficiales: Del lunes 21 al viernes 25 de setiembre de 2026.

Los feriados que quedan en 2026

Para los trabajadores y el público en general, el calendario uruguayo todavía reserva varias jornadas festivas. Algunas de ellas generan fines de semana largos, mientras que otras caen en días inamovibles.

A partir de mayo, estos son los feriados nacionales restantes, detallados según la normativa vigente en Uruguay:

  • Lunes 18 de mayo: Batalla de Las Piedras (laborable).
  • Viernes 19 de junio: Natalicio de José Artigas (laborable e inamovible).
  • Sábado 18 de julio: Jura de la Constitución (no laborable e inamovible).
  • Martes 25 de agosto: Declaratoria de la Independencia (no laborable e inamovible).
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (laborable).
  • Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos (laborable).
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (no laborable e inamovible).

El ciclo lectivo finalizará formalmente el viernes 18 de diciembre de 2026, marcando el inicio de las vacaciones de verano para los estudiantes de todo el país.

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