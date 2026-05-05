Cae lunes, no se cambia de fecha y es laborable: cuándo es el próximo feriado en Uruguay y qué se conmemora

Luego de celebrada la instancia correspondiente al Día de los Trabajadores del 1º de mayo, el calendario marca un nuevo feriado que alcanza a todos los uruguayos . Se trata del lunes 18 de mayo , fecha en la que se conmemoran los 215 años de la Batalla de Las Piedras.

Ese día recuerda el enfrentamiento ocurrido en 1811 en las cercanías de la actual ciudad de Las Piedras , que significó el primer triunfo de las fuerzas revolucionarias lideradas por José Gervasio Artigas frente al dominio español.

La jornada está catalogada como feriado laborable y, al caer lunes, se mantiene en esa fecha según lo establece la normativa vigente (ley Nº16.805, modificada por la ley Nº17.414), que regula el traslado de los feriados en función del día de la semana en que ocurren.

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De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en los feriados laborables el régimen de pago depende del tipo de remuneración . “El trabajador que gana salario por día no cobra su jornal, mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija”.

Además de la conmemoración histórica, el 18 de mayo también se celebra el Día del Ejército Nacional, por lo que suelen realizarse actos oficiales con participación de autoridades.

El hecho histórico

En 1811, tras el llamado Grito de Asencio y el avance de los revolucionarios orientales, las fuerzas lideradas por Artigas se enfrentaron a tropas españolas enviadas desde Montevideo. El combate tuvo lugar cerca de Las Piedras, donde los realistas, pese a contar con mejor armamento, terminaron rodeados y se rindieron.

El triunfo consolidó el movimiento artiguista y marcó un punto clave en el proceso independentista en la región.