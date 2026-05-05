Rodaje de serie de Netflix en Montevideo: IM anunció cortes de tránsito y desvíos esta semana en Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que la capital tendrá cortes de calles y desvíos de tránsito durante los próximos días por el rodaje de la serie de Netflix “El futuro es nuestro” , una producción internacional que se filmará en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en Ciudad Vieja.

Los primeros movimientos comenzaron con reservas de estacionamiento en calle Piedras desde el lunes 4 de mayo, en el tramo de Juan Carlos Gómez entre Piedras y 25 de Agosto, y Piedras entre Juan Carlos Gómez y Juncal.

A partir del jueves 7 de mayo a las 06:00 se implementarán cortes de tránsito que se extenderán hasta el domingo 10 a las 23:00.

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En ese período, la calle Piedras permanecerá cortada por tramos entre Misiones y Juncal, aunque se mantendrá la circulación por las calles perpendiculares.

El sábado 9 de mayo desde las 06:00 y hasta el domingo 10 a las 23:00 se ampliarán los cortes a varias intersecciones clave:

Piedras y Zabala

Misiones y Cerrito

25 de Agosto y Rambla

Rambla 25 de Agosto y Treinta y Tres

Ituzaingó y Cerrito

Rambla Roosevelt y Rambla 25 de Agosto

Bartolomé Mitre y 25 de Mayo

Juncal y Cerrito

Juan Carlos Gómez y 25 de Agosto (con circulación habilitada por 25 de Agosto)

Restricciones el domingo y lunes

El domingo 10 de mayo, entre las 06:00 y las 22:00, los cortes se reducirán a:

Piedras e Ituzaingó

Bartolomé Mitre y 25 de Agosto

Cerrito y Juncal

Juan Carlos Gómez a la altura de la rambla (con paso por 25 de Agosto)

Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo

El lunes 11 de mayo, en tanto, estará cortada la intersección de Bartolomé Mitre y Buenos Aires entre las 07:00 y las 19:00, sin afectar la circulación por Buenos Aires.

Las autoridades indicaron que, a medida que avance el rodaje, se informarán nuevos cortes y desvíos en otras zonas de la ciudad. La producción tendrá varias semanas de filmación en Montevideo y abarcará distintas locaciones públicas y privadas de la capital.