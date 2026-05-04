"Castillo no es el presidente": senador del MPP defendió a Yamandú Orsi y consideró "rara" la "trascendencia" de visita a portaaviones

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Nicolás Viera , defendió al presidente Yamandú Orsi ante las críticas que recibió por visitar el sábado pasado un portaaviones de Estados Unidos junto al embajador en Uruguay, Lou Rinaldi, y otros integrantes del gobierno.

Dentro de las críticas recibidas, el presidente fue cuestionado por el PIT-CNT , pero también por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , histórico dirigente del Partido Comunista, quien dijo que a él no le gustó la visita del mandatario y que, de haber sido invitado, no hubiese ido.

"Cada compañero tiene derecho a expresarse. Castillo no es el presidente, el presidente es Yamandú Orsi ", respondió Viera en rueda de prensa, al ser consultado por los dichos del ministro.

MSP renueva autoridades y entra en fase de "consolidación", en medio de una ofensiva política sobre ASSE

El MPP se comprometió a "defender al gobierno" de Orsi y apuntó a EEUU por sus "políticas de dominación" sobre América Latina

Por otra parte, el senador dijo no entender la "trascendencia" que se le dio a la vista de Orsi al portaaviones. "Es un poco rara la trascendencia que, a veces, se le dan a las cosas", consideró.

El integrante del MPP, mismo sector al que pertenece el presidente, aseguró que el Orsi "hizo lo que tenía que hacer" al recibir una invitación de esas "características", que ponía "en juego" el relacionamiento de Uruguay con Estados Unidos.

Viera estimó que el presidente tuvo que "sopesar" entre concretar la visita o arriesgarse a que el país fuera sancionado con un "aumento de aranceles a determinados productos".

"¿Qué va a hacer el presidente? Seguramente es mucho más beneficioso visitar un portaaviones", señaló.

El senador del MPP, por otra parte, argumentó que no hubo ninguna violación a la Constitución porque no hubo "desembarco de ningún militar extranjero", pese a que una aeronave militar estadounidense aterrizó en el país y trasladó al presidente y la comitiva.

"Fue solamente un contacto para poder llevar personas hacia el portaaviones que además estaba en aguas jurisdiccionales internacionales. No pasó nada de lo que algunos de los integrantes de la oposición han dicho", dijo Viera.