Puerto por debajo de los 13 de metros de profundidad y otros incumplimientos: los números rojos de la ANP

Un cartel en la entrada de la ANP señala que el puerto de Montevideo tiene 13 metros de profundidad , pero actualmente no es así. Un documento elaborado por el director opositor en el organismo menciona ese incumplimiento y además detalla algunos incrementos de gasto que se verificaron durante el año pasado.

Este lunes, Jorge Gandini presenta ante la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional una serie de observaciones a la ejecución presupuestal y los estados financieros de la Administración Nacional de Puertos (ANP) correspondientes a 2025.

Al cierre del año pasado el organismo tuvo un déficit de $ 644 millones, equivalentes a US$ 16,4 millones .

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Ese resultado, dice el informe, evidencia que los ingresos del período no resultaron suficientes para financiar el nivel de gasto e inversión ejecutado, debiendo recurrirse para su cobertura a reservas y a certificados de crédito, lo que implicó la utilización de recursos acumulados y no genuinos del período.

El texto agrega que no se cumplió con la meta de infraestructura marítima -incluida dentro de los compromisos de gestión- que establecía el mantenimiento de una cota de dragado de 13 metros de profundidad en el canal principal del puerto de Montevideo. El director expuso que según los últimos estudios batimétricos esa profundidad alcanza los 12,85 metros.

Desde su visión, ese incumplimiento adquiere relevancia ya que se verificaron durante el período subejecuciones en partidas presupuestarias directamente vinculadas a la actividad de dragado.

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“Resulta particularmente significativo que, habiendo recursos disponibles, no se haya logrado alcanzar la meta de profundidad comprometida, lo que pone de manifiesto debilidades de planificación, priorización y ejecución de las tareas críticas de dragado”, afirma el documento.

La menor profundidad en el canal principal se suma a otros problemas de dragado en los muelles públicos del puerto de Montevideo que también están por debajo del nivel normal. Eso ocurrió por roturas de las embarcaciones encargadas de la limpieza y por algunas medidas realizadas por el sindicato del organismo en los últimos meses. Un informe elaborado por el Área de Dragado reconoció que luego de varios años de reducción en la cantidad de barros extraídos se han acumulado sedimentos en un volumen mayor a la capacidad operativa previsible en el corto plazo.

Ante esa realidad expuso que era necesario una mayor inversión para el fortalecimiento de la ANP.

Sin embargo, el texto elaborado por Gandini indica que créditos disponibles para el dragado público no fueron ejecutados.

Otros gastos e incumplimientos

En otro capítulo se desagregan algunos gastos en el organismo que tuvieron “incrementos significativos” respecto al año anterior.

Allí se destacan aumentos en las horas extras (6,4%), subsidios por enfermedad (43,9%), servicios de vigilancia y custodia (20,4%), compensaciones por asignación de funciones (5,25%) y pasajes al exterior (19%).

“Estos incrementos, en varios casos de magnitud considerable, reflejan una tendencia al crecimiento del gasto, particularmente en componentes de carácter estructural o de difícil reversión”. dice el escrito.

Adicionalmente se verifica un nivel general de inversiones inferior al comprometido (25,7% menos) y se resaltan subejecuciones en el puerto pesquero de Capurro, en dragado por medios propios y varadas y pavimentación y reacondicionamiento de infraestructura.

Gandini concluye que el resultado presupuestario deficitario, el incumplimiento de metas sustantivas, la subejecución en áreas críticas y el incremento de determinadas partidas de gasto evidencian debilidades en la gestión, tanto en la planificación como en la ejecución.

El director por la oposición otorgó el voto para aprobar los estados financieros, pero dejó constancia sobre la necesidad de corregir los desvíos mencionados en futuros ejercicios.