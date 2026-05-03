"Pronto voy a salir, ya saben quién soy": Pablo Laurta envió amenazas desde la cárcel en Argentina contra la familia de las fallecidas

Pablo Laurta , uruguayo imputado en Argentina por abuso sexual infantil y por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra , fue denunciado en las últimas horas por enviar amenazas desde la cárcel de Gualeguaychú a familiares de sus víctimas .

En diálogo con Canal 12 de Córdoba Martina Romano, abogada de una de las hermanas de la expareja de Laurta, reveló que el accionar del uruguayo se viene produciendo desde hace "una semana" .

"Esto es una verdadera burla al sistema", cuestionó Romano y comentó que su defendida se encuentra "muy alarmada" y con "miedo" por la situación.

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Tras esto, señaló como una "injusticia" el hecho de que el imputado tenga "semejante libertad" dentro de un penal tras cometer un hecho "tan terrible" .

La denuncia presentada por la defensa está siendo investigada por la Fiscalía de Violencia de Género de Argentina.

"Pronto voy a salir, ya saben quién soy" o "tarde o temprano se sabrá la verdad" fueron algunos de los mensajes enviados por Laurta a los familiares de las fallecidas, según informó en primera instancia el diario Clarín.

Laurta está acusado de tres crímenes. En Córdoba será juzgado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, de 54. En la ciudad de Concordia, en tanto, está procesado por el homicidio del remisero Martín Palacio, a quien habría contratado para trasladarse y cometer los hechos.

Por fuera de estos hechos, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 1° Turno de Córdoba lo investiga por abuso sexual infantil tras que le descubrieran imágenes explícitas de menores de 18 años y de sus genitales.

El crimen del remisero

La noche del 8 de octubre del año pasado, Martín Palacio comunicó que realizaría un "traslado ejecutivo" hacia Córdoba en su Toyota Corolla blanco con techo negro. Desde entonces perdió contacto con su familia.

Poco después de la medianoche su teléfono se apagó y, horas más tarde, el vehículo fue hallado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

De acuerdo con la investigación, Laurta habría sido el último pasajero del remisero. Los fiscales sostienen que lo asesinó de un disparo en la cabeza y luego descuartizó el cuerpo, cuyos restos habrían sido distribuidos en bolsas en distintos puntos de la provincia.

El doble femicidio en Córdoba

El acusado también está imputado por haber asesinado a balazos a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, en Córdoba. Tras los crímenes, escapó junto al hijo que tenía con Giardina e inició una fuga que se extendió casi 700 kilómetros hasta Gualeguaychú, en Entre Ríos.

La joven había denunciado en reiteradas oportunidades al acusado por violencia de género y amenazas. Contaba con una orden de restricción y un botón antipánico, medidas que no lograron evitar el desenlace.

Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al niño. Desde entonces permanece bajo custodia mientras avanzan las distintas causas judiciales en su contra.