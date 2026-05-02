Fénix y Oriental de La Paz se enfrentarán este sábado a las 20:30 en el Estadio Luis Franzini por la final del Torneo Competencia, la primera copa de la temporada de la Segunda División Profesional que asegura a su ganador un lugar en los playoffs por el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya de 2027.
Fénix vs Oriental de La Paz por la final del Torneo Competencia EN VIVO: Carlos Canobbio y Darío Flores confirmaron sus equipos para la definición
El ganador del Torneo Competencia de Segunda División se asegurará un lugar en los playoffs por el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya