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Fénix vs Oriental de La Paz por la final del Torneo Competencia EN VIVO: Carlos Canobbio y Darío Flores confirmaron sus equipos para la definición

El ganador del Torneo Competencia de Segunda División se asegurará un lugar en los playoffs por el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya

2 de mayo 2026 - 19:33hs
Nahuel de Armas en la previa de Fénix vs Oriental

Nahuel de Armas en la previa de Fénix vs Oriental

Guillermo Pereira y Andrés Barboza celebran uno de los goles de Fénix en la victoria ante Atenas

Guillermo Pereira y Andrés Barboza celebran uno de los goles de Fénix en la victoria ante Atenas

Foto: @CAFenix_

EN VIVO

Fénix y Oriental de La Paz se enfrentarán este sábado a las 20:30 en el Estadio Luis Franzini por la final del Torneo Competencia, la primera copa de la temporada de la Segunda División Profesional que asegura a su ganador un lugar en los playoffs por el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya de 2027.

Seguí las principales novedades del partido en vivo:

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Los anteriores ganadores del Torneo Competencia

Desde que se comenzó a jugar el Torneo Competencia en 2022, han ganado el trofeo los siguientes equipos:

2022: Racing

2023: Progreso

2024: Montevideo City Torque

2025: Tacuarembó

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Confirmado Oriental

Darío Flores mandará a la cancha a los siguientes once jugadores: Adriel da Silva; Ángelo Gabrielli, Nicolás Kozlovsky, Nicolás Rodríguez, Benjamín Núñez; Claudio Inella, Lautaro Ultra; Renato Alexandrino, Facundo Briñón, Cristian Franco; Matías Rigoleto.

El banco de suplentes lo integrarán: Lucero Álvarez, Enzo Vlaeminch, Martín Vallejo, Cristian Paiva, Nahuel Gómez, Julio Caballero, Ezequiel Silva, Kaue Marqués, Franco Tejera y Bruno Motta.

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El hincha de lujo que tendrá Fénix

Este viernes Fénix mostró en sus redes sociales a un hincha de lujo que tendrá en la final del Torneo Competencia: Manuel Ugarte.

El mediocampista del Manchester United y la selección uruguaya, que se prepara para el Mundial 2026, se formó en el Ave, y este viernes el club publicó una foto en la que muestra que su canterano no se olvidó de su raíces.

"Manu con la camiseta más linda, listo para mañana", se lee en un tuit publicado por Fénix en su cuenta oficial, en el que se puede ver a Ugarte en su casa con una camiseta del club de la actual temporada, con su apellido y el número 20 en la espalda.

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Confirmado Fénix

Carlos Canobbio eligió al siguiente once para enfrentar a Oriental de La Paz: Nahuel Suárez; Esteban González, Andrés Barboza, Guillermo Pereira, Diego Rosa; Nicolás Prieto, Gonzalo Andrada, Matías Cabrera; Nahuel de Armas, Sebastián de Marco y Gastón Colman.

En el banco de suplentes estarán: Ernesto Hernández, Alan Acevedo, Jorge González, Ángel Rodríguez, Lucas Goberville, Axel Pérez, Bryan Olivera, Lautaro Centurión, Diego Fernández y Alex Silva.

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Los árbitros del partido

Andrés Martínez será el árbitro principal del encuentro. Marcos Rosamén y Sebastián Schroeder serán sus asistentes, y Juan Cianni oficiará de cuarto árbitro. A diferencia de los otros partidos del Torneo Competencia, en la final habrá VAR, en el que trabajarán Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

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Comienza el blog de Referí del partido entre Fénix y Oriental de La Paz

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