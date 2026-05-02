Fénix vs Oriental de La Paz por la final del Torneo Competencia EN VIVO: Carlos Canobbio y Darío Flores confirmaron sus equipos para la definición

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El hincha de lujo que tendrá Fénix

Este viernes Fénix mostró en sus redes sociales a un hincha de lujo que tendrá en la final del Torneo Competencia: Manuel Ugarte.

El mediocampista del Manchester United y la selección uruguaya, que se prepara para el Mundial 2026, se formó en el Ave, y este viernes el club publicó una foto en la que muestra que su canterano no se olvidó de su raíces.

"Manu con la camiseta más linda, listo para mañana", se lee en un tuit publicado por Fénix en su cuenta oficial, en el que se puede ver a Ugarte en su casa con una camiseta del club de la actual temporada, con su apellido y el número 20 en la espalda.