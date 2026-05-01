Uruguay empató con Ecuador en el Sudamericano sub 17 femenino y depende de un milagro para clasificar a la ronda final para pelear por un lugar en el Mundial

Uruguay y Ecuador igualaron 0-0 y Brasil venció 5-0 a Perú en la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano sub 17 de fútbol femenino que se disputó este viernes en Asunción, Paraguay.

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Con este empate, Uruguay llegó a cuatro puntos , quedó tercero en la tabla de posiciones pero esperando una derrota de Venezuela, en la última fecha, para clasificar a la ronda final del torneo .

Venezuela jugará ante Perú en el cierre del Grupo B en el que Uruguay tiene libre y ya no tiene chances de sumar más puntos.

Perú está último y sin victorias en el torneo.

La selección vinotinto tiene tres puntos y en caso de empate igualará a Uruguay y tendrá ventaja por el resultado entre ellos. Si gana, lo superará en la tabla. En ambos casos dejará a las celestes cuartas y eliminadas.

Si Uruguay culmina tercero, la máxima aspiración que tiene con los resultados que alcanzó en el torneo, jugará por una plaza para el Mundial sub 17 de Marruecos.

En las tres primeras fechas:

Uruguay debutó con victoria 3-0 ante Perú con goles de Camilo Rijo, Oriana Tola y Cándida Bentancur.

Este lunes, en el segundo partido, perdió 5-3 frente a Brasil, tras culminar igualados 2-2 en el primer tiempo.

El miércoles perdió 2-0 ante Venezuela.

Forma de disputa del Sudamericano sub 17 femenino

En la primera fase juegan una rueda todos contra todos. Los dos últimos de cada grupo quedan eliminados y los tres primeros clasifican a la ronda final.

Primero y segundo de cada serie, cruzados, juegan las semifinales.

Los ganadores de esos partidos clasificarán al Mundial y disputarán el título continental.

Los dos perdedores de esos encuentros se enfrentarán a los equipos que ocuparon la tercera posición en cada grupo de la fase preliminar a un partido y los dos triunfadores de esos partidos completarán los otros dos cupos mundialistas.

Así está la tabla de posiciones del Grupo B del Sudamericano sub 17

Tabla de posiciones del Grupo B tras la cuarta fecha:

SELECCIÓN PTS PJ PG PE PP GF GC Brasil 9 3 3 0 0 12 3 Ecuador 5 3 1 2 0 2 1 Uruguay 4 4 1 1 2 2 3 Venezuela 3 3 1 0 2 2 3 Perú 1 3 0 1 2 1 9

En la última fecha, en la que Uruguay tiene libre, se enfrentarán: Brasil vs Ecuador y Perú vs Venezuela.