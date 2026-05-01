El detrás del intento de autoeliminación de Moisés Martínez, que triplicó la dosis de psicofármacos considerada de riesgo

El intento de autoeliminación de Moisés Martínez ocurrido este viernes mediante el consumo excesivo de psicofármacos en su domicilio se produjo tras una serie de mensajes que recibió con contenidos de un informe periodístico sobre sobre su vida privada y su situación judicial, según indicaron fuentes allegadas al caso a El Observador.

Un amigo de Martínez le envió a su celular videos del programa de streaming Todo se sabe, conducido por el periodista Ignacio Álvarez, que habrían desencadenado su decisión. En ese contexto, consumió 15 pastillas de escitalopram , una cantidad que triplica la dosis considerada de riesgo para este tipo de fármaco, agregaron las fuentes.

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El abogado defensor, Rodrigo Rey , señaló por su parte que el episodio estuvo vinculado a una descompensación emocional. “ Hubo una ingesta de psicofármacos a raíz de una descompensación por información de su vida privada que trascendió en las últimas horas ”, afirmó.

Martínez, de 28 años, permanece internado en estado grave en la Policlínica Capitán Tula, en Piedras Blancas, tras ingerir los medicamentos en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria desde el 20 de abril. Pese a que los profesionales médicos ya le practicaron un lavado estomacal para aspirar, limpiar y retirar sustancias ingeridas, hasta la noche de este viernes su cuadro sigue revistiendo extrema gravedad.

Rey también indicó que la defensa mantuvo contacto permanente con la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), organismo encargado de supervisar medidas cautelares no privativas de libertad, motivo por el cual asegura que no existían intenciones fuga pese a incongruencias con el sistema de monitoreo que arrojaban presuntas violaciones del perímetro.

Martínez había sido condenado el 8 de abril a 12 años de prisión por el asesinato de su padre. La Fiscalía había solicitado 18 años, lo que fue cuestionado por su familia, que sostuvo que existieron antecedentes de abusos y maltratos por parte de la víctima. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca, en Montevideo.

Embed - Audiencia Identificada: IUE 2-45192/2025

El 20 de abril, la Justicia dispuso que cumpliera arresto domiciliario total con tobillera electrónica hasta que la condena quede firme. La medida, adoptada por la jueza María Noel Odriozola, sustituyó la prisión efectiva y regirá hasta el 26 de noviembre de 2026. La Fiscalía se opuso a ese cambio de cautelar y presentó una apelación.