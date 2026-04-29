Inumet prevé un mayo más cálido de lo normal y con comportamiento irregular de precipitaciones: qué dice Metsul

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) proyectó que el trimestre que incluye mayo de 2026 estará marcado por temperaturas por encima de lo habitual en todo el país y un comportamiento irregular de las precipitaciones , con diferencias según la zona.

El informe de tendencias climáticas correspondiente al período marzo-abril-mayo indica que el escenario para el último mes del otoño estará influido por condiciones climáticas neutrales a nivel global , tras el debilitamiento de fenómenos como La Niña .

De acuerdo al organismo, existe una mayor probabilidad de que las temperaturas se ubiquen por encima de los valores históricos en todo el territorio .

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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 29 de abril

45% de probabilidad a que la temperatura esté en el tercil superior (más cálido de lo normal)

a que la temperatura esté en el tercil superior (más cálido de lo normal) 35% a condiciones normales

a condiciones normales 20% a un escenario por debajo de lo habitual

Esto implica que mayo podría presentar jornadas más templadas de lo esperado para la época, consolidando una tendencia que ya se observó en meses anteriores.

Lluvias con comportamiento desigual

En cuanto a las precipitaciones, el panorama será más heterogéneo. El informe divide al país en tres regiones:

Norte: se esperan lluvias entre normales y por debajo de lo normal, con mayor probabilidad de déficit

se esperan lluvias entre normales y por debajo de lo normal, con mayor probabilidad de déficit Suroeste: se proyectan precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual

se proyectan precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual Resto del país: no se identifican sesgos claros, por lo que las lluvias podrían ubicarse dentro de los valores históricos

Esto supone que algunas zonas podrían continuar con registros bajos de lluvias, mientras que otras podrían experimentar un repunte.

Contexto climático

El análisis de Inumet señala que en los últimos meses se registraron anomalías negativas de precipitaciones en gran parte del país, especialmente al sur del río Negro, junto con temperaturas superiores a lo normal.

A nivel global, los modelos climáticos indican una transición hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, con alta probabilidad de mantenerse durante el otoño e invierno de 2026.

Metsul: posible avance de El Niño

El análisis de Metsul Meteorología, sin embargo, advierte que mayo estará marcado por una mayor frecuencia de días fríos en el sur de Brasil, fronterizo con Uruguay, con episodios de aire polar que podrían influir en la región.

Según el organismo, se espera que aumenten las noches frías, las heladas y la presencia de nieblas, especialmente a partir de la segunda mitad del mes. Además, se proyecta que el fenómeno de El Niño comience a afianzarse entre mayo y junio, impulsado por el calentamiento del Pacífico ecuatorial.

El informe también señala que, aunque los efectos más notorios de El Niño se verían en la segunda mitad del año, su desarrollo temprano podría empezar a incidir en la dinámica atmosférica regional.