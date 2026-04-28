Excomandante de la Armada reconoció que se reunieron con Cardama antes de definir la compra de las OPV

El excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson , compareció este lunes en la comisión del Parlamento que investiga la compra de dos patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama .

Wilson aportó información nueva sobre el proceso, principalmente sobre cómo llegó la empresa a realizar una oferta –dado que no había participado de las licitaciones anteriores– y reuniones que no forman parte de los expedientes.

En este sentido, según consta en la versión taquigráfica, dijo que el capitán de fragata Gerardo Moreira , que antes representaba a Lürssen, le presentó una oferta de un “astillero español muy conveniente”. “Le dije que presentara la propuesta, porque la directiva del ministro era conseguir alguna otra opción a la de los barcos noruegos, y de esa manera se le indicó que la presentara en el Ministerio de Defensa”.

Wilson relató que Moreira presentó la oferta en Defensa y desde ahí lo mandaron de vuelta a la Armada, donde dio a conocer las características del buque que ofertaba Cardama.

Tras esto, señaló que en el aniversario de la Base Capitán de Corbeta Ernesto Motto de La Paloma habló del tema con Javier García quien –según un documento del mano derecha de Wilson, Marcelo da Silva presentado por el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo– encargó un informe técnico, “interesado por las singularidades de pago, del costo y del tiempo que ofrecía Cardama”.

El almirante retirado dijo que en ese encuentro le planteó a García que le parecía “de orden que, antes de decidir ir por Cardama, poder tener la opción de que los astilleros” que habían presentado propuestas tuvieran la posibilidad de reofertar.

Tras ser convocados, ocho astilleros presentaron ofertas y tras evaluarlas –con discrepancias entre los almirantes– Wilson elevó a Defensa que a entender de la Armada la mejor era la de Cardama, pero la decisión era política. Luego, el Ministerio creó una comisión asesora que también sugirió lo mismo.

Sin embargo, a partir de una pregunta del diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, Wilson dio a conocer que en el ínterin se produjo una reunión con Cardama en una sala al lado del despacho del ministro de Defensa.

“Por el lado de la Armada participó el director de Material, participé yo, participó el jefe de gabinete, creo que estaba el director de Secretaría, el de Financiero-Contable, y no me acuerdo si el ministro estaba o no estaba. Básicamente, Cardama aclaró muchas de las dudas que habían surgido de ese informe que se había hecho de la visita al astillero por el lado de la Armada”, dijo.

Garlo le hizo notar que esa reunión habría sido el 13 de junio, y el informe de la comisión asesora era del 6 de julio, por lo que el encuentro fue antes que hubiera una decisión tomada. Varios legisladores le pidieron precisión sobre la participación de García, y Wilson dijo que estimaba que debió haber estado pero no tenía la "certeza".

El excomandante también relató que les llamó la atención que Cardama mantuviera el precio cuando la Armada le exigía más prestaciones, pero aseguró que se sentía como “un niño frente a una juguetería que pedía un juguete más y le decían que sí”.

“La respuesta de Cardama a eso fue que los lobbies de las OPV están todos manejando un precio muy similar por los márgenes de ganancia y ‘yo estoy por fuera de ese lobby, y la única opción que tengo es ir bajando el margen de ganancia a los efectos de poder ingresar’”.

Hyundai era su preferida

En otra parte de su comparecencia, Wilson reveló que la propuesta que más le gustaba era la de Hyundai, pero sugirió la de Cardama porque también valoró el precio y el plazo de entrega.

“De las opciones, la que más me gustaba a mí era la de Hyundai. Era un barco que excedía las 2.500 toneladas. Hyundai entregaba los dos barcos juntos y había alguna posibilidad de negociar la donación de algún material, como ha hecho Corea en algún momento; podía ser alguna corbeta o incluso la lancha ROU Huracán que nos donó, pero era de los más caros y los que más tiempo pedían para la construcción. Cuando empecé a valorar, había un montón de elementos que analizar de cada una de las propuestas y eso me hizo elegir Cardama por sobre el que en primera instancia a mí más me gustaba”, señaló.

Respecto a la situación económica del astillero y su posibilidad de construir lo que ofertaba, dijo que eso no fue evaluado por la Armada.

“La formación que nosotros tenemos no nos permite hacer un análisis de si un astillero está en condiciones de construir o no o de si la situación económica de ese astillero permite afrontar o no el desafío de lo que está proponiendo como oferta. Se le pidió al Ministerio que fueran ellos quienes hicieran esa investigación; nosotros no tenemos posibilidades”, contó.

También señaló que “cuando salió la noticia de la posible quiebra del astillero”, lo habló con el ministro y le dijo que Defensa "tenía las herramientas o podía contratar a la gente que hiciera el seguimiento de eso”. “La Armada no tiene la posibilidad”.

La cuaderna maestra

Respecto a la aprobación del plano de la cuaderna maestra, que habilitó un pago de US$ 8 millones en los últimos días de la administración, Wilson no fue preciso acerca de por qué hubo dos oficios suyos, lo que estaba en contradicción con lo que expresó el contralmirante José Ruiz en la investigación administrativa de Defensa.

“En cuanto a la diferencia de fechas con el almirante Ruiz, y bueno, yo digo lo que yo vivencié. Entró a mi despacho y me trajo el tema de la cuaderna maestra. Sin la cuaderna maestra yo no iba a liberar el pago”, señaló.

También mencionó que en el momento en que autorizó el pago “tenía plena convicción de que era el documento que estábamos esperando” y que ningún oficial de la Armada está en condiciones de poder decir que, a partir del diseño de una cuaderna maestra, “ese buque va a tener determinado comportamiento”.

“Por eso es que se solicita al Ministerio de Defensa la contratación de un ingeniero naval que pudiera llevar adelante el estudio de esa cuaderna maestra. Se nos responde que no y quedamos a que la aprobación de esa cuaderna viniera por parte de Lloyd's Register, como validación”, sentenció.