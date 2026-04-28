Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La contundente decisión de FIFA para terminar con una de las nuevas modas de los futbolistas en el Mundial 2026

La expectativa sigue para la Copa del Mundo sigue creciendo a un mes y medio del inicio de la competición

28 de abril de 2026 19:02 hs
El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional
El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional AFP

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) tomó una importante decisión este martes que comenzará a implementarse en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, para el que falta solo un mes y medio.

El fúbtol incorporó, hace ya algunos años, una moda en la que los futbolistas hablan, discuten y protestan ante los árbitro con la boca tapada.

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni hides his mouth while arguing with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior who complained about alleged racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg f
El momento del supuesto insulto de Gianluca Prestianni a Vin&iacute;cius Jr.

El momento del supuesto insulto de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr.

No obstante, luego de la recordada incidencia que se dio entre el argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. en el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League (por el que el primero fue suspendido primero por un encuentro y luego por seis más de parte de la UEFA por discriminación), el máximo organismo del fútbol mundial, busca evitar insultos fuera de lugar o palabras con connotaciones racistas.

A 50 años de un lío mayúsculo en Maracaná, cuando Colacho Ramírez, de la selección uruguaya, corrió hasta el túnel a Rivellino de Brasil, y por eso lo contrató Flamengo; mirá el video

El esperado regreso de Leonardo Fernández desde Madrid tiene fecha: el plan de Diego Aguirre en Peñarol que se prepara para la reconstrucción sin su pieza clave

Lo que dicen la IFAB y la FIFA

“A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja”, explicó la IFAB en un comunicado.

Esta medida entrará en vigor, como anunciaron tanto la IFAB como la FIFA en sendos comunicados, en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Igualmente se podrá expulsar a aquellos jugadores que abandonen el terreno de juego “en señal de protesta por una decisión del árbitro”.

“A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión del árbitro. Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego”, destaca el comunicado.

En tanto, se acordó que al equipo que “provoque la suspensión de un partido”, se le dará, en principio, “la contienda por perdida por incomparecencia”.

Por otra parte, este martes, la FIFA estudia modificar la acumulación de tarjetas amarillas, aunque aún no tomó una decisión al respecto.

Las más leídas

El premio en efectivo que recibió la uruguaya Julia Paternain por su octavo puesto en la Maratón de Londres, carrera que repartió miles de dólares por récords y podios

El pedido de Agustín Álvarez Wallace a Cavenaghi en Quedó Picando, tras ser campeón con Racing: "Si llega algo de afuera te pido que pelees para pelear el campeonato"

A 50 años de un lío mayúsculo en Maracaná, cuando Colacho Ramírez, de Uruguay, corrió hasta el túnel a Rivellino de Brasil, y por eso lo contrató Flamengo; mirá el video

La formación de Diego Aguirre para jugar contra Corinthians por Copa Libertadores: Matías Arezo estará a la orden

Temas

Mundial 2026 FIFA reglas del fútbol

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos