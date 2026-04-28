La contundente decisión de FIFA para terminar con una de las nuevas modas de los futbolistas en el Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) tomó una importante decisión este martes que comenzará a implementarse en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, para el que falta solo un mes y medio.

El fúbtol incorporó, hace ya algunos años, una moda en la que los futbolistas hablan, discuten y protestan ante los árbitro con la boca tapada.

No obstante, luego de la recordada incidencia que se dio entre el argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. en el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League (por el que el primero fue suspendido primero por un encuentro y luego por seis más de parte de la UEFA por discriminación), el máximo organismo del fútbol mundial, busca evitar insultos fuera de lugar o palabras con connotaciones racistas.

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Lo que dicen la IFAB y la FIFA

“A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja”, explicó la IFAB en un comunicado.

Esta medida entrará en vigor, como anunciaron tanto la IFAB como la FIFA en sendos comunicados, en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Igualmente se podrá expulsar a aquellos jugadores que abandonen el terreno de juego “en señal de protesta por una decisión del árbitro”.

“A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión del árbitro. Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego”, destaca el comunicado.

En tanto, se acordó que al equipo que “provoque la suspensión de un partido”, se le dará, en principio, “la contienda por perdida por incomparecencia”.

Por otra parte, este martes, la FIFA estudia modificar la acumulación de tarjetas amarillas, aunque aún no tomó una decisión al respecto.