Gobierno puso en marcha proyecto de US$ 10 millones para fomentar la adaptación al cambio climático en zonas costeras

El gobierno nacional puso en marcha un proyecto que moviliza US$ 10.000.000 del Fondo de Adaptación para la adaptación al cambio climático en zonas costeras, como algunas playas de Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Colonia y Rocha.

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El proyecto REACC Costas se ejecutará entre 2026 y 2030, y busca "aumentar la capacidad de adaptación de la población y la resiliencia de los ecosistemas costeros frente a riesgos como inundaciones y erosión, asociados al aumento del nivel del mar y a eventos extremos más frecuentes", según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quien participa como entidad acreditada ante el Fondo de Adaptación.

Mientras que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) lidera la implementación operativa y el Ministerio de Ambiente la conducción técnica. Esta cartera comunicó que "en esta primera etapa, cada intendencia podrá acceder a hasta US$ 800,000 para el desarrollo de acciones, estudios y definiciones prioritarias en su tramo costero", en coordinación con este ministerio.

Entre otras acciones, se impulsarán "la planificación costera basada en evidencia, el desarrollo de infraestructura verde e híbrida, la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento de capacidades locales, con un enfoque participativo y de género"