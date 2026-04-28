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Gobierno puso en marcha proyecto de US$ 10 millones para fomentar la adaptación al cambio climático en zonas costeras

El proyecto se ejecutará entre 2026 y 2030 y estará dirigido a algunas playas de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha

28 de abril de 2026 20:04 hs
Archivo: playa del Cerro

Archivo: playa del Cerro

Foto: Intendencia de Montevideo

El gobierno nacional puso en marcha un proyecto que moviliza US$ 10.000.000 del Fondo de Adaptación para la adaptación al cambio climático en zonas costeras, como algunas playas de Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Colonia y Rocha.

El proyecto REACC Costas se ejecutará entre 2026 y 2030, y busca "aumentar la capacidad de adaptación de la población y la resiliencia de los ecosistemas costeros frente a riesgos como inundaciones y erosión, asociados al aumento del nivel del mar y a eventos extremos más frecuentes", según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quien participa como entidad acreditada ante el Fondo de Adaptación.

Mientras que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) lidera la implementación operativa y el Ministerio de Ambiente la conducción técnica. Esta cartera comunicó que "en esta primera etapa, cada intendencia podrá acceder a hasta US$ 800,000 para el desarrollo de acciones, estudios y definiciones prioritarias en su tramo costero", en coordinación con este ministerio.

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Entre otras acciones, se impulsarán "la planificación costera basada en evidencia, el desarrollo de infraestructura verde e híbrida, la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento de capacidades locales, con un enfoque participativo y de género"

La iniciativa beneficiará a más de 520.000 personas, según la entidad internacional. Las playas a intervenir ya fueron definidas.

  • Rocha: La Aguada, Punta del Diablo y Los Botes–La Serena.
  • Maldonado: Piriápolis, Playa Verde y Playa Hermosa.
  • Canelones: Atlántida y la desembocadura del arroyo Solís Chico.
  • Montevideo: playa del Cerro y playa Carrasco.
  • San José: Kiyú y playa Penino.
  • Colonia: Colonia del Sacramento y Juan Lacaze.

A inicios de este mes, con un taller realizado por la CAF, junto al Ministerio de Ambiente y la CND dieron inicio al proyecto, que había sido adelantado por Búsqueda. En esas instancias, desde Ambiente señalaron que se está pasando "del diagnóstico a la implementación".

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