Avanza la negociación por el ex Peñarol Emanuel Gularte para fichar por un histórico club de España

Sporting de Gijón ha avanzado de forma significativa en las últimas horas por el fichaje del defensa central uruguayo Emanuel Gularte , ex Peñarol , cuya incorporación en calidad de cedido está encarrilada procedente del Puebla mexicano, tal y como han confirmado a EFE fuentes próximas a la negociación.

La operación se aceleró a lo largo de la semana al aprovechar la presencia de ejecutivos del club y del Grupo Orlegi en México con motivo del inicio del Mundial de fútbol.

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, monitorizó desde México las negociaciones con Puebla, donde Gularte tiene un año más de contrato , y entre las partes buscaron la fórmula óptima para cerrar su salida.

Finalmente, la propuesta rojiblanca pasa por una cesión que incluirá una opción de compra al cierre de la temporada, cláusula que será de obligada ejecución en caso de ascenso a Primera División del conjunto asturiano, que actualmente juega en Segunda.

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El paso de Gularte por Peñarol

Una fórmula similar a la que llevó al central uruguayo a militar esta última temporada en Peñarol, que finalmente no hizo efectiva la opción de compra que tenía por el futbolista.

20250715 Presentación de Emanuel Gularte como nuevo jugador de Peñarol. Foto: @OficialCAP Emanuel Gularte Foto: @OficialCAP

Defensa central, de 28 años y 1,89 metros de estatura, Gularte sumó 32 encuentros en Peñarol la pasada campaña con experiencia previa en México en las filas de Puebla y Querétaro.

Fue internacional con Uruguay en categorías inferiores, hasta el combinado sub 23, y formó parte del conjunto sub 20 que se proclamó campeón del Sudamericano sub 20 y finalista del Mundial sub 20, aunque no contó con minutos.

000-337k84c-jpg..webp Emanuel Gularte celebra un gol en Puebla AFP

El nuevo técnico rojiblanco, Nicolás Larcamón, ha sido uno de los principales valedores de su fichaje ya que fue parte importante de su plantilla en las dos temporadas que coincidieron en Puebla, con la voluntad de unir de nuevo sus caminos ahora en el fútbol español.

EFE