La AUF compartió el audio y video del VAR por las expulsiones de Lucas Ferreira y Matías Arezo en el partido que Peñarol perdió ante Central Español en la hora por el Torneo Intermedio

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a través de AUFTV, subió los audios del VAR por las jugadas polémicas que se dieron en el triunfo de Central Español sobre Peñarol por 1-0 el lunes de la semana pasada en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 3 del Torneo Intermedio.

En dicho compromiso, Lucas Ferreira fue expulsado en el minuto 90 por una patada en la cabeza sobre un rival, luego de haber recibido en primera instancia tarjeta amarilla. El VAR le anunció a Hernán Heras, árbitro del encuentro, que fuera a ver la escena y finalmente le mostró la roja.

Esto derivó en otras dos expulsiones, ya en los minutos de adición. Matías Arezo, quien había sido sustituido y estaba en el banco de suplentes, reaccionó y empujó al cuarto árbitro, Santiago Motta, por lo que este le avisó al juez para que lo expulsara. Instantes después, Eric Remedi insultó al árbitro que le mostró amarilla y luego una más y lo echó en segundos.

Como informó Referí, ambos fueron expulsados sobre el final del partido del lunes de la semana pasada cuando los carboneros perdieron en el décimo minuto de adición 1-0 con Central Español .

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Este martes y como informó Referí, se conoció que si bien a Lucas Ferreira le dieron un partido de suspensión por su expulsión del lunes de la semana pasada contra Central Español (y ya la cumplió ante los de la Villa), no sucederá lo mismo con Matías Arezo y Eric Remedi, quienes también vieron la roja en el citado encuentro.

El audio del VAR del partido entre Peñarol vs Central Español

La AUF dio a conocer en las últimas horas los audios del VAR del encuentro entre Peñarol vs Central Español por el Torneo Intermedio.

Los encargados del VAR vieron que Lucas Ferreira le pegó "una patada en el medio de la cara" e hicieron que Hernán Heras viera lo que ellos llamaron "la foto de la patada, el momento del impacto".

Posteriormente, el árbitro quiso ver toda la secuencia y resolvió la expulsión del zaguero de Peñarol. La roja fue por "juego brusco grave", por lo que la Comisión Disciplinaria de la AUF le dio un partido de suspensión que ya cumplió el pasado domingo contra Cerro.

Posteriormente, mientras Heras iba hacia el VAR se le escucha decir que "fue amonestado Lemos (el zaguero aurinegro) por la protesta y expulsado Arezo por empujar al cuarto árbitro".

Entonces se escucha al goleador de Peñarol exclamar: "Es una jugada que la cabecea y le pega sin querer. ¿Qué estás mirando?".

Previo a esto, cuando el futbolista de los palermitanos golpeado por Lucas Ferreira en su cabeza, era atendido en plena cancha, Sentiago Motta como cuarto árbitro le preguntó a Heras si mantenía los 7 minutos que iba a adicionar a los 90. Su respuesta fue tajante: "Sí, siete. Porque este no se va a levantar ni en pedo".

Aquí se puede ver el video y escuchar los audios: