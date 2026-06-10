Por qué seis selecciones que juegan el Mundial 2026, incluyendo Uruguay, no utilizan los colores de sus banderas en sus camisetas

En el fútbol, la camiseta de una selección no siempre repite los colores de su bandera. Detrás de cada diseño puede haber historia, símbolos monárquicos, decisiones políticas o simples búsquedas de identidad visual. Ese vínculo entre indumentaria y nación explica por qué equipos como Uruguay, Italia, Holanda, Alemania, Japón o Brasil visten tonos que, a primera vista, parecen ajenos a sus emblemas patrios y se volverán a ver en este Mundial 2026 .

Todas ellas tienen una explicación de varios años y en esta nota Referí explica el por qué de esas decisiones.

El caso de Italia es uno de los más conocidos. Aunque su bandera es verde, blanca y roja, la selección nacional es reconocida en todo el mundo por el azul de su camiseta.

La elección remite a la Casa de Saboya, la familia real que gobernó el país entre 1861 y 1946. Ese color estaba asociado a la monarquía y quedó instalado en la identidad deportiva italiana incluso después del nacimiento de la República. Con dos títulos mundiales ya conquistados en 1934 y 1938, el cambio de uniforme nunca pareció una prioridad y así llegaron otros dos en 1982 y 2006.

Gustavo Méndez defendiendo a la selección de Uruguay (de camiseta roja) en un amistoso ante Italia en abril de 2002, previo al Mundial de Corea y Japón, marcando a Filippo Inzaghi

20240913 Gustavo Méndez defendiendo a la selección de Uruguay (de camiseta roja) en un amistoso ante Italia en abril de 2002, previo al Mundial de Corea y Japón, marcando a Filippo Inzaghi

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1669400298635.webp El delantero de Ecuador, Kevin Rodriguez, y el defensa de Holanda, Virgil van Dijk, se disputan el balón AFP

Algo parecido sucede con Holanda. La bandera nacional combina rojo, blanco y azul, pero el seleccionado juega de anararanjado, en homenaje a la Casa de Orange-Nassau, la dinastía vinculada al origen de la monarquía holandesa.

La camiseta se transformó así en un símbolo de pertenencia que trascendió el diseño oficial del pabellón nacional y terminó convirtiéndose en una marca registrada del fútbol holandés.

Japan's Wataru Endo gestures during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between Japan and Bahrain in Saitama on March 20, 2025. Philip FONG / AFP Wataru Endo en la selección de Japón Foto: AFP

En Japón, la evolución fue distinta. Durante décadas, su camiseta principal fue roja con detalles blancos, una combinación asociada a la bandera.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el azul ganó terreno como color distintivo. La modificación respondió también a una necesidad práctica: diferenciarse de selecciones vecinas, especialmente Corea y China, que compartían paletas más cercanas a los tonos tradicionales. En este caso, la identidad futbolística se acomodó tanto a razones simbólicas como a cuestiones de contraste visual.

neymar-jpg..webp Brasil con su camiseta amarilla EFE

Brasil ofrece quizá el giro más drástico. Hasta la derrota en el Maracanazo de 1950 2-1 ante Uruguay, la selección brasileña vestía de blanco, un color que aparecía de manera limitada en la bandera. Pero tras aquella caída histórica, la camiseta fue asociada con la mala suerte y quedó descartada. A partir de una encuesta nacional, el equipo adoptó el verde y amarillo que hoy lo identifica en todo el mundo. La decisión no solo resolvió una cuestión estética: también reforzó un relato de orgullo y pertenencia que terminó por definir la imagen del fútbol brasileño.

STUTTGART (ALEMANIA), 05/07/2024.- El centrocampista de la selección alemana Toni Kroos se despide de su afición al término del partido de cuartos de final de la Eurocopa que España y Alemania han disputado este viernes en Stuttgart. Kroos disputó su últi Toni Kroos se despide de su afición al término del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 que España y Alemania han disputado en Stuttgart FOTO: EFE

Por otra parte, Alemania tiene como uniforme titular consiste históricamente en camiseta blanca, pantalones negros y medias blancas, cuando su bandera es amarilla, roja y negra.

La camiseta de la Selección de Alemania utiliza el blanco por motivos históricos, ya que rinde homenaje a los colores del antiguo Reino de Prusia (cuya bandera era blanca con una franja negra y el Águila Imperial).

El caso de Uruguay

La bandera de Uruguay es a franjas blancas y azules con un sol en el ángulo superior izquierdo.

Sin embargo, la camiseta de la selección uruguaya es celeste desde una histórica tarde de 1910.

El 15 de agosto de aquel año por la Copa Lipton, Uruguay le ganó 3-1 a Argentina en Belvedere, que entonces pertenecía a Wanderers y no a Liverpool como en la actualidad.

20250815 La primera vez que la selección uruguaya vistió de celeste, aquel 15 de agosto de 1910 La primera vez que la selección uruguaya vistió de celeste, aquel 15 de agosto de 1910

¿Por qué Uruguay adoptó el color celeste? Cuatro meses antes, en abril de 1910, el ya desaparecido River Plate FC le había ganado al invencible Alumni de Argentina. Como ambos tenían los mismos colores, camiseta a bastones rojos y blancos, River Plate FC la cambió y vistió de celeste. Se mocionó ante la Asociación Uruguaya de Fútbol para que en honor de esa histórica victoria, la camiseta oficial de Uruguay pasara a ser celeste y la misma fue aceptada.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (C) celebrates with teammates after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Pho Federico Valverde y Darwin Núñez celebran con Ronald Araujo y Brian Rodríguez de Uruguay, el gol del empate en la hora ante Inglaterra FOTO: AFP

Estos casos muestran que una camiseta puede ser mucho más que una prenda deportiva. Puede condensar memoria, poder, tradición y relato nacional. Por eso, cuando una selección cambia de color, no siempre está modificando un uniforme: a veces está reescribiendo una parte de su identidad.