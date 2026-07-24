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Alerta por el Mundial 2026: según The New York Times, se identificaron siete casos de posible manipulación de apuestas deportivas

La Copa del Mundo ya terminó pero continúan repercusiones acerca de un mercado que solo durante ese lapso, movió US$ 240.000 millones

24 de julio de 2026 12:59 hs
El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional
El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional AFP

El Mundial 2026 llegó a su fin el pasado domingo con el triunfo de España sobre Argentina 1-0 en la final con el gol de Ferrán Torres cuando comenzó el segundo tiempo del alargue en el encuentro que se jugó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York.

Según The Athletic, el suplemento deportivo del diario The New York Times, el Group of Copenhagen (red internacional indepediente que trabaja en la prevención, detección y sanción de la manipulación en eventos deportivos) identificó siete casos en la Copa del Mundo que despertaron grandes dudas sobre su licitud y formalizó una solicitud oficial a la FIFA para que brindara una explicación al respecto.

La organización independiente supervisó durante los 104 partidos del Mundial posibles irregularidades en el comportamiento de las apuestas.

Aunque el informe completo aún no se hizo público, según The Athletic, varias situaciones han sido señaladas como llamativas. Se trata de las denominadas "yellow notices" o "alertas amarillas", señales que pueden apuntar a patrones anómalos.

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Algunos ejemplos que detectaron posibles amaños

Uno de los ejemplos es la tarjeta roja a Themba Zwane en el partido inaugural de Sudáfrica contra México.

También se menciona una llamativa apuesta de US$ 4,8 millones a un empate o derrota de España contra Cabo Verde, que terminó 0-0.

Además, se apunta a una larga intervención del VAR en un gol anulado a Ferrán Torres contra Arabia Saudita.

Según The Athletic del The New York Times, el especialista Christian Kalb, excolaborador del Group of Copenhagen, aclaró que no necesariamente una alerta implica que exista una manipulación.

"Las alertas del Group of Copenhagen pueden explicarse por comportamientos atípicos, como cambios en las cuotas o en la liquidez de las coberturas. Hay muchas explicaciones que no implican manipulación", explicó Kalb a The Athletic.

Folarin Balogun había sido expulsado en el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Folarin Balogun había sido expulsado en el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Asimismo, la mayor atención se centra en la situación en torno a Folarin Balogun. El día de su tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina defendiendo a Estados Unidos, apareció de inmediato un mercado de apuestas sobre su posible disponibilidad contra Bélgica.

En ese momento aún no se sabía que su sanción sería retirada posteriormente, algo que no se confirmó oficialmente hasta tres días más tarde. Llamó la atención que esto no ocurriera con ningún otro jugador expulsado.

El Group of Copenhagen ya pidió una explicación oficial a la FIFA sobre esta manera de proceder.

Por su parte, desde FIFA aseguran que no notificó ninguna apuesta sospechosa. "No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro", se explicó desde el ente regulador del fútbol mundial.

En total, el Groupo of Copenhagen estima que unos US$ 240 mil millones se movilizaron en apuestas durante el Mundial 2026.

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