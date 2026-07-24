La investigación que revela que Lionel Messi tiene ascendencia brasileña debido a que su bisabuelo nació en el interior de San Pablo

El astro del fútbol argentino, Lionel Messi , tiene raíces brasileñas, más precisamente del interior del estado de San Pablo. La investigación de un italiano revela que uno de los bisabuelos del jugador nació en Ribeirao Preto (estado de San Pablo) a principios del siglo XX.

Fiorenzo Santini, banquero de profesión e historiador por vocación, es el responsable de rastrear el árbol genealógico del astro del fútbol mundial.

Según publica este viernes Ge Globo del diario O Globo de Brasil "la idea surgió cuando Messi comenzó a destacar en Barcelona. Aficionado al fútbol y seguidor ferviente de Inter de Milán, Fiorenzo sentía curiosidad por conocer el origen del apellido del futbolista".

Fue entonces cuando descubrió la conexión italiana, ya que Angelo Messi, bisabuelo del astro, era originario de la ciudad de Recanati, en la región de Marche, provincia de Macerata, Italia. Según la investigación, en 1893, emigró de Italia con su esposa a Rosario, Argentina.

Peñarol piensa en la chance de acceder a la final del Torneo Intermedio y Diego Aguirre recupera a tres futbolistas para enfrentar a Cerro Largo

"Conseguí la información de contacto del padre y le conté la historia en 2015. Años después, el papá me contactó para rastrear el linaje materno y así poder obtener la ciudadanía italiana", dijo Santini.

Messi con sangre brasileña

Ge Globo informa además que "según Fiorenzo Santini, la investigación sobre la familia materna de Lionel Messi comienza con su tatarabuelo, Raniero Coccettini, nacido en San Severino Marche, en la misma provincia que su familia paterna. En la misma región, a pocos kilómetros, existen elementos que prueban los orígenes de las familias de otras personalidades argentinas, como el seleccionador nacional, Lionel Scaloni, el exjugador de básquetbol Manu Ginóbili y el presidente argentino, Javier Milei".

Raniero se casó con Rosa Ricchezza y tuvo dos hijos mientras aún vivía en Italia: Giulia y Francesco. La familia partió hacia Brasil a bordo del barco Washington y desembarcó en Santos el 20 de settiembre de 1899, según consta en los registros de la colección histórica del Museo de la Inmigración del Estado de San Pablo.

Sin embargo, al llegar al puerto, el nombre de Raniero Coccettini se cambió a Ramiero Concenttini. El cambio de nombres y apellidos de los inmigrantes era común en aquella época debido a las dificultades con la escritura y la fonética del idioma original.

El documento de la llegada a Brasil desde Italia del tatarabuelo de Lionel Messi, aún con el apellido sin cambiar, ya que el original era Concettini

Raniero, que pasó a llamarse Ramiero (como se explicó), figura en la colección histórica del Museo como agricultor. Fue contratado para trabajar en una de las fincas del Dr. Martinho Prado Júnior en Rincao (San Pablo), a poco más de 70 kilómetros de Ribeirao Preto.

La familia se estableció en el interior del estado de San Pablo, y en Ribeirao Preto, Ramiero y Rosa tuvieron dos hijos más, según la información proporcionada al historiador por la municipalidad de San Severino Marche. El 1° de enero de 1900 nació Ermínia, y el 27 de enero de 1904 nació Arderigo.

Fue a través de Arderigo que el apellido de Lionel Messi cambió otra vez y de apellido: de Concenttini a Cuccittini. Según el investigador, esto ocurrió al momento de su registro en Ribeirao Preto.

Registro de San Severino Marche con el linaje del tatarabuelo (Raniero) y el bisabuelo (Arderigo) de Lionel Messi

Un año después del nacimiento del ahora Federico (en lugar de Arderigo), toda la familia se mudó a Argentina.

Desembarcaron el 27 de setiembre de 1905 y se dirigieron a la región de Rosario, donde nacieron el abuelo del jugador, Antonio Cuccittini, y su madre, Celia María Cuccittini, y el 24 de junio de 1987 nació Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Fue precisamente el apellido Cuccittini lo que llevó al investigador a la conexión con Brasil, ya que no existe ningún precedente para él en Italia. Fiorenzo investigó desde 2019 hasta 2022 el árbol genealógico de la familia materna de Messi.

"Durante la investigación, descubrí que no había ningún Cuccittini aquí (en Italia). Solo lo comprendí cuando recibí documentos de una prima de la madre de Messi, quien me contó sobre el cambio de nombre y apellido al llegar a Brasil", contó Fiorenzo.

Vale decir que su investigación le valió a Messi el título de ciudadano honorario de San Severino Marche, Italia, en 2022.

Actualmente no existen registros de familiares de Lionel Messi en Ribeirao Preto, ya que todos emigraron a Argentina en 1905.