Gastón Tonga Reyno tendrá su soñada pelea en Montevideo este sábado, día en el que el Bare Knuckle desembarcará en Montevideo y Sudamérica

“Es la pelea de mi vida”, dijo Gastón “Tonga” Reyno cuando se confirmó que por primera vez iba a tener su anhelada presentación en Montevideo, más precisamente en el Antel Arena , el recinto en el que soñaba subir al ring cuando estaba en construcción y pasaba por ahí, y en el que lo hará realidad este sábado 25 de julio.

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El luchador estará al frente de la pelea estelar de la jornada que marcará la llegada a Sudamérica del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) , el deporte de combate de pujante crecimiento en el mundo que eligió Uruguay para su primera velada en el continente.

En una jornada que tendrá 11 peleas a partir de las 20:00 , Tonga cerrará la programación ante Josh Krejci , estadounidense de 38 años, con dos victorias en dos combates de BKFC y con pasado en artes marciales mixtas (MMA), como Reyno, y también en jiu jitsu brasileño.

“Ese estadio para mí significa mucho porque desde que lo están construyendo, soñaba con pelear. Y en 2019 la UFC me llamó para ir a pelear a Uruguay, al Antel Arena, y yo no pude porque no estaba liberado el contrato. Y el evento se hizo igual y yo no peleé. Y desde esa fecha, agosto del 2019, que tengo el Antel Arena entre ceja y ceja”, comentó Tonga Reyno a Referí.

Pelea de Gastón "Tonga" Reyno en Montevideo tuvo cambio de rival; mirá los detalles de la velada que tendrá once combates en el Antel Arena

El luchador hoy tiene 39 años y otra perspectiva de la vida y de su carrera deportiva. Además, se destaca como comentarista de combate en ESPN. Y en 2025 agrandó su familia tras ser padre por primera vez al nacer Carmelo, fruto de su relación con su pareja Sofía Campisi.

“Y las cosas al final se dan cuando se tienen que dar”, dijo el Tonga sobre su momento y su esperada pelea.

Gastón "Tonga" Reyno en el Antel Arena Joaquín Ormando

“Ahora, no solamente voy a participar del evento, voy a ser la pelea estelar”, agregó.

“Estoy mucho más maduro, creo que puedo aguantar la presión y puedo disfrutar también de todo. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Así que estoy recontra contento”, señaló el luchador uruguayo que cumplirá un sueño en su ciudad y en su país.

Tonga Reyno y su experiencia en bare knuckle

Gastón Reyno es el máximo referente de los deportes de combate en Uruguay y una figura destacada en el BKFC, donde ostenta un récord invicto de 3-0. En esta modalidad de pelea a puño limpio, ha demostrado un poder letal, logrando finalizar a sus oponentes por la vía del nocaut.

Entre sus victorias más importantes destacan sus peleas ante Daniel Mason Van Sickle, Milton Volter y una explosiva victoria por TKO contra el estadounidense Dusty Sparks.

Además de su exitosa carrera profesional en las MMA (donde hizo historia como el único uruguayo en competir para la promoción estadounidense Bellator), Tonga goza de una inmensa popularidad en toda la región porque es comentarista oficial de ESPN para Latinoamérica.

Joaquín Ormando

La llegada del bare knuckle a Uruguay

Tras conquistar los cuadriláteros internacionales, Tonga Reyno cumplirá su gran sueño: traer el espectáculo de Bare Knuckle Fighting Championship a Uruguay para competir frente a su gente.

El BKFC es el deporte de combate más emocionante y de más rápido crecimiento en el mundo. Tras producir carteleras mensuales llenas de acción, vistas por millones de personas y con una enorme repercusión en los principales medios de comunicación, el fenómeno llega por primera vez a Sudamérica.

Se trata de combate sin guantes con nudillos expuestos, calificado como “boxeo sin guantes”.

Cuenta con rounds de dos minutos para asegurar peleas emocionantes y de ritmo rápido.

Entre los peleadores hay excampeones de UFC y boxeo con una base de fans que ya los apoya, además de peleadores prometedores.

Otra particularidad es el ‘Toe the Line’ o pisar la línea, por la que ambos peleadores comienzan en el centro del ring patentado de "círculo cuadrado"

Entre sus promotores está la leyenda del MMA, Conor McGregor, quien anunció la llegada del BKFC a Uruguay.

Our @bareknucklefc debuts in Uruguay this weekend!



The OG World Cup winning country Uruguay is flying and we are very excited to debut the most exciting fist fighting on the planet!



LETS GO! https://t.co/dgy2ZKsXbG — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 20, 2026

Hora, TV, entradas y detalles de la pelea de Gastón Reyno

Gastón Reyno vs Josh Krejci será el combate estelar que cerrará una cartelera que tendrá once presentaciones, con peleadores uruguayos y de la región, así como también dos peleas femeninas.

La cartelera completa

La jornada comenzará a la hora 20:00.

¿Por dónde ver la pelea de Gastón Reyno?

Los combates se podrán ver por streaming a través de la BKFC App.

La pelea de Gastón Reyno se podrá ver por Antel TV en Uruguay y por DSports en Sudamérica.

La venta de entradas se realiza a través de la web de Tickantel.