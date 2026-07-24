El Ejecutivo envió al Parlamento proyecto de ley para que Casmu acceda a un nuevo fideicomiso por hasta US$ 122 millones y extender intervención

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para que la mutualista Casmu acceda a un nuevo fideicomiso de hasta US$ 122 millones (al valor de dólar actual) , a través del Fondo de Garantía para Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC).

En el texto —al que accedió El Observador— también pidió autorización para extender por hasta dos años más la intervención que mantiene el Ministerio de Salud Pública (MSP) en la institución, sin desplazamiento de autoridades. De lo contrario, el plazo vencerá el próximo 29 de julio .

Según el proyecto de ley, la intención es autorizar a Casmu a acceder a un nuevo crédito del Fondo de Garantía por hasta 742.543.719 unidades indexadas , que, al valor actual, supondría casi $ 5 mil millones o unos US$ 122 millones.

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En el proyecto se afirma que la institución solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acceder a ese monto el pasado 17 de julio . El proyecto, sin embargo, fue enviado en las últimas horas a los legisladores, pocos días antes de que venza el plazo de la intervención.

"El presente proyecto de ley dispone el acceso de la institución al referido Fondo, con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial del prestador, sujeto a la aprobación de los planes de reestructura correspondientes", señala el escrito.

Para dimensionar la magnitud de la institución, que fue intervenida en julio de 2024 (durante el gobierno de Luis Lacalle Pou), el Poder Ejecutivo señala que la institución hoy cuenta con 171 mil afiliados.

La última vez que se le concedió acceso al Fondo de Garantía fue por hasta unos US$ 54 millones, en agosto de 2024, con el objetivo de reestructurar deudas. Por otra parte, la última prórroga de la intervención se había dictado en julio del año pasado, con vencimiento al 29 de julio de este año.

El nuevo Directorio de la institución asumió en octubre de 2025, pero pese a implementar "medidas de ahorro y mejora de la gestión", el "elevado peso de la carga de intereses es superior al impacto positivo que dichas medidas han tenido hasta el momento", sostiene el texto firmado por el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.