Ancap prevé que el avance de los vehículos eléctricos reduzca la demanda de naftas y prepara una estrategia de exportación

La presidenta de Ancap , Cecilia San Román, afirmó que la empresa se prepara para un escenario en el que el crecimiento de los vehículos eléctricos reduzca la demanda de combustibles en Uruguay y planteó que la respuesta será fortalecer la capacidad de exportar derivados a los mercados de la región.

Durante una entrevista en el programa Quién es Quién, de Diamante FM y Canal 5, San Román sostuvo que Ancap debe mantener su actividad de refinación porque genera valor agregado para el país. "Nosotros somos una empresa industrial y de energía. Si dejamos de abastecer el mercado nacional, tenemos que seguir con exportación a la región", señaló.

Explicó que, según las proyecciones de la empresa, el consumo de combustibles alcanzaría su pico entre 2027 y 2029. A partir de entonces, la demanda de nafta comenzaría a descender por el avance de la movilidad eléctrica. "Estaríamos viendo un pico de consumo ahora 2027, 2028, 2029", indicó. Consultada sobre si a partir de ese momento comenzaría a sobrar nafta, respondió: "Exacto".

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San Román señaló que el crecimiento de los vehículos eléctricos aceleró ese escenario. Sostuvo que un cambio que hace algunos años parecía lejano se adelantó por el aumento de este tipo de vehículos, lo que obliga a la empresa a prepararse con mayor rapidez.

La jerarca explicó que la refinería no puede adaptarse completamente a producir un único combustible, ya que de cada barril de petróleo se obtienen distintos derivados y existe un margen limitado para modificar esa proporción. Ante ese escenario, dijo que Ancap apuesta a colocar los excedentes en mercados vecinos.

Según San Román, Brasil, Argentina y Paraguay presentan una demanda insatisfecha de derivados del petróleo y son importadores de esos productos, lo que representa una oportunidad para la empresa.

Para competir en esos mercados, sostuvo que Ancap deberá reducir costos y modernizar sus procesos. En ese sentido, señaló que la empresa ya trabaja en proyectos de digitalización e incorporación de inteligencia artificial y reconoció que existen refinerías que operan con menos personal.

"Hay refinerías que trabajan con menos gente, pero eso también va a ser un paso que se va a tener que ir haciendo gradualmente e irnos pasando a lo que es automatización, incorporación de inteligencia artificial en algunos aspectos", afirmó.

Sobre la incorporación de inteligencia artificial, explicó que la herramienta permitirá optimizar el funcionamiento de la refinería en función de las condiciones del mercado internacional. Según dijo, el sistema podrá ajustar la producción, dentro de los márgenes técnicos de la planta, para priorizar los combustibles que ofrezcan una mayor rentabilidad en cada momento.

Al referirse a la necesidad de transformar la empresa, San Román recurrió a una analogía con la industria del entretenimiento: "Podemos elegir ser el videoclub que no hace nada o podemos convertirnos en Netflix. Pero tenemos que empezar a hacer el camino ya".

La presidenta también señaló que Ancap analiza cambios en su logística para mejorar la competitividad. Explicó que el puerto de La Teja tiene limitaciones de calado que obligan a operar con buques de menor porte y realizar transbordos, lo que incrementa los costos.

En ese marco, indicó que la empresa reevalúa proyectos para conectar la refinería con el puerto mediante un ducto y aprovechar la infraestructura ferroviaria para abastecer las plantas del interior y facilitar futuras exportaciones. Agregó que esa infraestructura también permitiría ingresar derivados importados durante las paradas programadas de la refinería para asegurar el abastecimiento del mercado interno.