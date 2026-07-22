Ancap afirma que debió cancelar abastecimiento de combustible de aviación entre octubre y noviembre tras exigencias del sindicato

La petrolera estatal Ancap anunció que debió cancelar el abastecimiento extraordinario de combustible de aviación en el Aeropuerto de Carrasco que estaba previsto a fines de octubre e inicios de noviembre por obras programadas en Ezeiza (Argentina) que iban a implicar una mayor operativa en la terminal de Montevideo .

"Pese a la planificación realizada por la empresa y a las instancias de diálogo con el sindicato no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución, por lo que el plan finalmente no podrá ser implementado ", señaló la empresa en un comunicado.

Sostuvo también que las obras en Ezeiza entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre iban a implicar una "oportunidad logística relevante para el país", lo cual "requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad que garantizaran la continuidad, seguridad y previsibilidad del servicio".

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La empresa señaló que el sindicato de Ancap, Fancap, promovió instancias de negociación para alcanzar una "compensación específica" para el personal que iba a estar involucrado en este período específico, dado que iba a implicar "mayores responsabilidades, extensiones horarias y trabajo durantes fines de semana" con un "incremento extraordinario de la actividad".

"Sin embargo, durante la negociación desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo excepcional, incluyendo beneficios de carácter general y para sectores sin vinculación directa con el esfuerzo operativo adicional requerido", afirmó la empresa, que se negó a los planteos porque entendió que una "operación extraordinaria, limitada en el tiempo y vinculada a un servicio esencial" debía basarse en un acuerdo específico.

"Al no reunirse esas condiciones, ANCAP resolvió no llevar adelante el plan extraordinario previsto", afirmaron.

Pese a esta negativa, cabe recordar que la libre importación de combustible para la aviación comercial internacional y la actividad marítima está permitida luego de que el gobierno de Luis Lacalle Pou lo habilitara por decreto en 2023.

Qué respondió Fancap

Por su parte, el sindicato emitió un comunicado publicado en la página web del PIT-CNT, donde responsabiliza al Directorio de Ancap por la decisión tomada y atribuye el origen del problema a la libre importación habilitada en 2023, que supuso la entrega de infraestructura nacional "a privados bajo contratos leoninos para el ente público", según señalaron.

Según el sindicato, siempre tuvo "disposición de manejar múltiples escenarios", pero aclarando que la operativa iba a implicar "la participación de muchas áreas de Ancap desde la Refinería, Laboratorio, Cargadero, Ventas, Administración y algunas áreas de Mantenimiento".

"Ancap se amputó a sí misma la posibilidad de garantizar la cadena de abastecimiento de combustible de aviación, y hoy esto repercute directamente en la imposibilidad de realizar esta tarea más allá de los acuerdos excepcionales", afirmó el sindicato.

"Queda absolutamente claro que el Directorio de Ancap prefiere no acordar con el sindicato absolutamente nada, así exponga la imagen institucional de Ancap", dijeron.