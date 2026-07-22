BPS confirmó el calendario de pago de los subsidios de agosto 2026: cuándo se cobran las prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer el calendario de pagos de los subsidios correspondientes a agosto de 2026 , que se liquidan por prestaciones generadas durante julio .

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Las fechas abarcan los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad , y varían según el lugar de residencia y la modalidad de cobro.

Los beneficiarios de Montevideo que cobran en las oficinas del BPS podrán hacerlo desde el martes 4 hasta el miércoles 19 de agosto .

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Quienes perciban la prestación a través de empresas contratistas, como Abitab, RedPagos y Anda , cobrarán entre el miércoles 5 y el miércoles 19 de agosto .

En tanto, los pagos mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) se acreditarán el martes 4 de agosto.

Fechas de pago en el interior

Para los beneficiarios del interior del país que cobran mediante bancos o Iedes, el pago se realizará el martes 4 de agosto.

Por su parte, quienes cobren a través de Abitab, RedPagos o Anda podrán hacerlo desde el miércoles 5 hasta el miércoles 19 de agosto.

¿Qué se necesita para cobrar el subsidio?

El BPS recordó que para cobrar cualquiera de estas prestaciones es necesario presentar la cédula de identidad vigente.

En caso de que el trámite sea realizado por un apoderado, tutor o curador, deberá presentar el último recibo de cobro o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar asignado para el cobro a través del servicio en línea "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones" del BPS.

Las fechas forman parte del calendario aprobado por el Directorio del organismo en noviembre de 2025, aunque el BPS advirtió que podrían estar sujetas a modificaciones.