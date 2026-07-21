La Justicia boliviana concedió prisión domiciliaria a la hermana de Sebastián Marset

Este martes la Justicia boliviana concedió prisión domiciliaria a Tatiana Marset , hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , quien permanecía con prisión preventiva desde marzo de este año en la cárcel de Palmasola de Bolivia . La decisión fue adoptada por un juez del Juzgado de Instrucción Penal N.º 11 de Villa Primero de Mayo, tras un pedido de cesación de la prisión preventiva presentado por la defensa de la joven uruguaya.

Según consignó El Deber de Bolivia, el juez dispuso que Marset cumpla una serie de medidas sustitutivas , entre ellas, presentarse semanalmente ante el Ministerio Público; no acercarse, contactar ni amenazar a testigos; presentar dos garantes con solvencia acreditada; mantener arraigo en el país y cumplir detención domiciliaria entre las 20:00 y las 6:00 con custodia policial.

Además, tendrá un plazo de 10 días para cumplir con los requisitos antes de que se emita la prisión domiciliaria.

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La resolución fue apelada por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de Bolivia , mientras que la defensa también apeló la decisión al considerar que las medidas impuestas son excesivas.

Tatiana Marset fue detenida el 13 de marzo durante un operativo realizado con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (en inglés, DEA) de Estados Unidos en Santa Cruz de la Sierra, en el que también fue capturado Sebastián Marset.

La Fiscalía boliviana la acusó de delitos como tráfico de armas y asociación delictuosa y sostiene que habría cumplido tareas de vigilancia y apoyo logístico para la organización criminal; acusaciones que Marset rechaza ya que aseguró que se encontraba en Bolivia por vacaciones.