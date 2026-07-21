El ajuste que realizarán al calendario de la Liga Uruguaya, tras el paro de los futbolistas, para continuar la temporada 2026 sin cambios

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) proyecta un ajuste en el calendario para evitar que la actividad suspendida el domingo y lunes por la sexta fecha del Torneo Intermedio altere el calendario de la temporada 2026.

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En la noche del sábado la Mutual de Futbolistas tomó una medida de fuerza tras la agresión que sufrió el jugador de Rentistas Jean Martínez luego del partido que su equipo jugó ante Cerrito por el torneo del ascenso del fútbol uruguayo .

Como consecuencia de esa decisión, todos los partidos previstos para domingo y lunes en Primera y Segunda del fútbol profesional fueron suspendidos.

Este lunes y martes la Mutual, la AUF y el Ministerio del Interior mantuvieron renuniones en busca de una solución para el retorno de la actividad, con la seguridad que piden los futbolistas.

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Para encauzar el calendario sin realizar grandes movimientos, la mesa ejecutiva de Primera División de la AUF proyecta jugar el próximo fin de semana los cuatro partidos que fueron suspendidos.

Postergar la fecha 7 del Intermedio para el fin de semana del 1 y 2 de agosto y jugar la final del Intermedio el miércoles 5 de agosto.

La fecha 7 se debía jugar el próximo fin de semana, del 25 y 26 de julio, y la final el domingo 2 de agosto.

Estos son los partidos que no se jugaron el domingo y lunes:

Liga AUF Uruguaya

Central Español vs Cerro Largo

Cerro vs Racing

Montevideo City Torque vs Danubio

Defensor Sporting vs Liverpool

Segunda división AUF