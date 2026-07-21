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Para la FIFA fue Rodri, para periodistas de 121 países del mundo, el mejor del Mundial 2026 fue Lionel Messi

Mirá cómo fue la votación de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva para la que Lionel Messi fue el mejor jugador del Mundial 2026

21 de julio de 2026 16:44 hs
Lionel Messi

Lionel Messi

Foto: Odd Andersen/AFP

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en inglés) eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026.

Además, Unai Simón se quedó con el Guante de Oro, al mejor golero, y Pau Cubarsí resultó distinguido como Mejor Jugador Joven.

AIPS eligió a los mejores mediante votación de 472 periodistas de 121 países diferentes.

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La votación otorgó cinco puntos para el elegido en primer lugar, tres para el segundo y uno para el tercero.

Messi recogió 1.179 votos con los que superó a Mbappé con 717. Tercero terminó Jude Bellingham con 470.

En esta votación, Rodri terminó sexto con 285 unidades.

Jugador País Puntos
1- Lionel Messi Argentina 1.179
2- Kylian Mbappé Francia 717
3- Jude Bellingham Inglaterra 470
4- Erling Haaland Noruega 460
5- Lamine Yamal España 304
6- Rodri España 285
7- Vozinha Cabo Verde 189
8- Harry Kane Inglaterra 130
9- Mikel Oyarzábal España 118

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