Para la FIFA fue Rodri, para periodistas de 121 países del mundo, el mejor del Mundial 2026 fue Lionel Messi

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en inglés) eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026 .

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El domingo, luego de la consagración de España ante Argentina, por 1-0 en alargue, la FIFA entregó sus premios especiales eligiendo a Rodri como Balón de Oro , premio al mejor jugador del torneo, Lionel Messi Balón de Plata y Kylian Mbappé Balón de Bronce .

Además, Unai Simón se quedó con el Guante de Oro, al mejor golero, y Pau Cubarsí resultó distinguido como Mejor Jugador Joven.

AIPS eligió a los mejores mediante votación de 472 periodistas de 121 países diferentes.

El Mundial 2026 fue el mundial de los goleadores históricos: 16 jugadores de las 48 selecciones participantes lograron ser los máximos artilleros por sus países

Los goleros del Mundial 2026: la apuesta por la experiencia, la importancia de la talla y la gran riqueza desplegada en el torneo

La votación otorgó cinco puntos para el elegido en primer lugar, tres para el segundo y uno para el tercero.

Messi recogió 1.179 votos con los que superó a Mbappé con 717. Tercero terminó Jude Bellingham con 470.

En esta votación, Rodri terminó sexto con 285 unidades.