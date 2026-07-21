Para la FIFA fue Rodri, para periodistas de 121 países del mundo, el mejor del Mundial 2026 fue Lionel Messi

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en inglés) eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026.
El domingo, luego de la consagración de España ante Argentina, por 1-0 en alargue, la FIFA entregó sus premios especiales eligiendo a Rodri como Balón de Oro, premio al mejor jugador del torneo, Lionel Messi Balón de Plata y Kylian Mbappé Balón de Bronce.
Además, Unai Simón se quedó con el Guante de Oro, al mejor golero, y Pau Cubarsí resultó distinguido como Mejor Jugador Joven.
AIPS eligió a los mejores mediante votación de 472 periodistas de 121 países diferentes.
La votación otorgó cinco puntos para el elegido en primer lugar, tres para el segundo y uno para el tercero.
Messi recogió 1.179 votos con los que superó a Mbappé con 717. Tercero terminó Jude Bellingham con 470.
En esta votación, Rodri terminó sexto con 285 unidades.
|Jugador
| País
| Puntos
|1- Lionel Messi
|Argentina
|1.179
| 2- Kylian Mbappé
|Francia
|717
| 3- Jude Bellingham
|Inglaterra
|470
| 4- Erling Haaland
|Noruega
|460
| 5- Lamine Yamal
|España
|304
| 6- Rodri
|España
|285
| 7- Vozinha
|Cabo Verde
|189
| 8- Harry Kane
|Inglaterra
|130
| 9- Mikel Oyarzábal
|España
|118