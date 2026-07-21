A qué hora juegan hoy Nacional vs Tigre por Copa Sudamericana y dónde verlo en vivo

El partido entre Nacional y Tigre por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputa hoy martes 21 de julio en el Gran Parque Central.

El encuentro de ida correspondiente a los dieciseisavos de final (playoffs) del certamen continental está programado para la jornada de hoy martes 21 de julio de 2026 .

El pitazo inicial está fijado para las 19:00 horas (horario de Uruguay y Argentina) . A continuación, el detalle de los horarios en otros países de la región para seguir el evento:

Nacional vs Tigre: en un momento crítico, el tricolor vuelve al plano internacional por los playoffs de octavos de Copa Sudamericana, con el partido de ida en el Gran Parque Central

El fichaje que Nacional cerró a contrarreloj y que se mete en la lista del playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana

Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 18:00 horas.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Tigre?

Para el territorio uruguayo y gran parte de Sudamérica, los derechos de transmisión internacional de este encuentro se distribuyen de la siguiente manera:

Televisión por cable: El partido se emite a través de la señal de ESPN y también por los canales de DSports (DirecTV).

Streaming: Se puede seguir en vivo de forma online mediante las plataformas Disney+ Premium y DGO.

Cómo llegan los equipos al cruce copero

Ambos conjuntos buscan un resultado positivo que los posicione de la mejor manera de cara a la revancha, pautada para el próximo martes 28 de julio en el estadio José Dellagiovanna de Buenos Aires.

El presente de Nacional: El equipo tricolor, dirigido por Jorge Bava, llega a esta instancia tras finalizar en la tercera posición del Grupo B de la Copa Libertadores (por debajo de Coquimbo Unido y Deportes Tolima). En el plano local, busca recuperarse luego de una reciente derrota ante Montevideo Wanderers por el Torneo Intermedio.

La situación de Tigre: El conjunto argentino, bajo la conducción técnica de Diego Dabove, accedió a los playoffs tras quedar como escolta de Macará en el Grupo A de la Copa Sudamericana. El equipo viaja a Montevideo con el objetivo de cambiar la pisada tras quedar eliminado recientemente de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

El ganador de esta serie de 180 minutos avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde continuará su camino en el certamen internacional frente a Montevideo City Torque.