Socios de Cerro se reunieron con el MEC tras decisión de no intervenir al club: Ministerio seguirá monitoreando "de cerca" a la institución

Un grupo de socios de Cerro se reunió en los últimos días con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura ( MEC ) tras la decisión de la cartera de no intervenir al club , luego de la denuncia presentada contra la institución en abril, y marcaron su malestar por la "tibieza" de la resolución , confirmaron fuentes presentes en la instancia a Referí.

Los parciales de Cerro fueron recibidos por un grupo encabezado por el ministro de Educación, José Carlos Mahía . En una reunión de dos horas , los socios marcaron su malestar con "la levedad" de la sanción al club , la "lentitud" del proceso y la "tibieza" con la que el MEC se manejó en este asunto.

En ese sentido, indicaron que la mayor molestia radicó en la calificación de las graves irregularidades en los libros contables como una "simple observación" y no como un posible delito. Para ellos, con esto las autoridades "evitaron activar la obligación legal" que tienen los funcionarios públicos de "denunciar hechos delictivos ante la Justicia", detallaron fuentes que estuvieron en la reunión.

Además, criticaron que desde la cartera pidieron pruebas de cómo la directiva del club trabó la operativa de los socios cuando "es imposible exigir un comprobante de rechazo", más aún cuando denunciaron que el club impide la actividad de los socios en la sede social con "la hostilidad física y la intimidación en el lugar por parte de dirigentes y allegados".

El MEC resolvió no intervenir a Cerro tras reclamo de socios por diversas irregularidades, pero trasladó denuncia por amenazas a Fiscalía

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La mayor tranquilidad con la que se fueron, detallaron, fue que desde el MEC les informaron que la resolución emitida la semana pasada "no es final", sino que se trata de un "informe primario". En ese sentido, destacaron que continuarán "fiscalizando de cerca la situación de Cerro de aquí en adelante", con un especial énfasis en las próximas elecciones de la institución.

Los socios también valoraron que el canal con el Ministerio siga "abierto", y acordaron con las autoridades "mantener el seguimiento de la fiscalización", así como "nuevos encuentros" antes de las elecciones.

La denuncia de los socios contra Cerro, la resolución del MEC y el paso a Fiscalía

Foto: Inés Guimaraens

La denuncia fue presentada en abril y puntualizó cuatro irregularidades en Cerro. En primer lugar, los redactores indicaron que "la recaudación de cuotas se realiza de forma irregular a través de cuentas personales", a cuentas a nombre de Nicolás Jaureguiverry, dirigente e hijo del presidente Alfredo Jaureguiverry, y del también directivo Lucas Ivanovich.

Luego, marcaron que la sede social del villero "ha permanecido cerrada de forma arbitraria" para no permitir que determinados socios paguen cuota y con ello no participen de siguientes elecciones, que se utilizan recibos "apócrifos", y que un particular maneja documentos del club sin tener un cargo. Por todo esto pidieron la intervención del club y el desplazamiento de sus autoridades.

Además, un grupo de hinchas de Cerro denunció a Referí que han recibido amenazas y fueron enviados a la lista negra luego de que distintos socios realizaran de forma anónima esta denuncia.

Según informaron distintas fuentes a Referí, esta semana el MEC se pronunció sobre las denuncias, y decidió no intervenir a Cerro. De todas formas, el Ministerio sí solicitó distintas medidas al club. En primer lugar, le pidió que reforme sus estatutos, que tienen más de 50 años de antigüedad.

El MEC también constató "graves irregularidades" en los estados contables y las actas del club, por lo que también pidió que se regularizaran.

Por otra parte, la cartera explicó que no tiene competencia en la denuncia sobre amenazas a diversos asociados, por lo que trasladó esta situación a Fiscalía para su estudio.

Jaureguiverry confirmó a Referí que el club ya recibió la notificación y cumplirá con los pedidos del MEC. Además, notificó que el club presentó una denuncia contra los responsables del reclamo al Ministerio por difamación e injurias. En su alocución en el Parlamento el mandatario indicó que la persona que firmó el documento dijo públicamente que quería sacar a la actual directiva del club.

En esa comparecencia él y el abogado del club, Juan Ramos, comunicaron que Nicolás Jaureguiverry también presentó una denuncia a título personal en Fiscalía contra los socios implicados por estos mismos delitos.