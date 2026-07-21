La muy buena noticia que dio Giorgian De Arrascaeta a los hinchas de Flamengo, casi tres meses después de no jugar con el club

El hincha de Flamengo recibió una de las noticias más esperadas de los últimos meses. Tras una prolongada inactividad que se extendió por casi tres meses debido a una dolencia muscular, Giorgian De Arrascaeta vuelve a integrar la lista de futbolistas citados en el equipo de Río de Janeiro para disputar el compromiso frente a Chapecoense en el marco del Campeonato Brasileño de Serie A, más conocido como Brasileirao.

La presencia del media punta uruguayo marca un punto de inflexión para el armado del equipo.

Durante su proceso de recuperación, el cuerpo técnico debió reestructurar la creación de juego en la zona central para suplir el talento y la visión que el "10" aporta de manera constante.

Si bien Giorgian De Arrascaeta atravesó una fase intensiva de rehabilitación en el departamento médico y realizó trabajos de transición física en las últimas semanas, su inclusión en la nómina oficial de Flamengo para el partido de este martes contra Chapecoense confirma que está médicamente listo para volver a sumar minutos en el terreno de juego.

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Tras su fractura de clavícula y luego su posterior desgarro en el isquiotibial que no le permitió jugar con la selección uruguaya en el Mundial 2026, De Arrascaeta está pronto para regresar.

Aunque la nómina oficial elaborada por el comando técnico ratifica el regreso del uruguayo como la gran novedad del plantel, el club afronta el compromiso con ciertas precauciones.

El cuerpo médico mantendrá una evaluación constante sobre la carga de minutos que pueda disputar De Arrascaeta, priorizando su inserción paulatina para evitar cualquier tipo de recaída.

Por otro lado, Flamengo no llega con la totalidad de sus piezas, ya que debe lidiar con bajas obligadas por lesión -entre ellas, Nicolás De la Cruz- y sanciones en otras líneas del campo.

No obstante, el regreso del volante creativo inyecta una dosis de jerarquía e ilusión en el plantel, justo en una etapa decisiva de la competencia donde el equipo necesita afianzar su funcionamiento colectivo y pelear por las posiciones de vanguardia.