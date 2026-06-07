El comunicado fantasma que Flamengo no publicó y que la prensa brasileña difundió sobre la lesión de Giorgian De Arrascaeta para el Mundial 2026

Medios brasileños incluidos Globoesporte, Lance! y UOL, entre otros, informaron este domingo que Flamengo había publicado una dura carta sobre el manejo de la sanidad de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa acerca de la situación que vive Giorgian De Arrascaeta , de cara al Mundial 2026 en la recuperación de la fractura de clavícula derecha y el desgarro padecido en la semana.

Según pudo constatar Referí, el club carioca no publicó ningún comunicado ni carta en sus redes sociales ni tampoco en su página web, como suele informar la institución a sus hinchas y al público en general.

Los medios brasileños publican un enunciado, sin citar ninguna fuente de Flamengo, ni presentar los documentos que dicen que son oficiales.

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Hasta la tarde de este domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), no tuvo ninguna notificación acerca de este tema.

Como informó Referí, el jugador se lesionó el pasado martes a la mañana en el Complejo Uruguay Celeste.

La noticia de su desgarro, se conoció el pasado miércoles a la mañana.

Según los tiempos y más allá de que llegará con dos meses sin fútbol alguno por lo que fue la fractura de clavícula sufrida con Flamengo ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores el pasado 29 de abril, De Arrascaeta, con mucha suerte, podrá llegar al partido ante España que es el tercero de Uruguay en el Mundial 2026 y ante el rival que en los papeles es el más duro y candidato a ganar la Copa del Mundo.

No obstante, por ahora, Marcelo Bielsa admitió que lo mantendrá en la lista de 26 jugadores que irán al Mundial 2026.

La carta fantasma de Flamengo sobre la lesión de Giorgian De Arrascaeta

Flamengo no emitió un comunicado este domingo como informa la prensa brasileña sobre la recuperación de la lesión de Giorgian De Arrascaeta de cara al Mundial 2026 que comienza en solo cuatro días.

No obstante, medios como Globoesporte, Lance!, UOL, y otros que no tienen tanta trascendencia en Brasil, publicaron una carta "fantasma" de la cual, la institución carioca no informó ni en sus redes, ni en su web oficial.

El texto dice lo siguiente:

"Conforme se informó, tras la solicitud de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), De Arrascaeta fue liberado el 18 de mayo para continuar con el tratamiento de la fractura en la clavícula derecha en Uruguay, bajo supervisión de la selección del país. En esa ocasión, el Departamento Médico de Flamengo envió un documento con el cronograma de recuperación, la evolución de las actividades y los protocolos que debían seguirse", comienza explicando el club carioca.

Y añade: "En contra de lo acordado, una vez más, estos protocolos no fueron seguidos. Desrespetar protocolos científicos es poner en riesgo la salud del jugador e ignorar de manera irresponsable las inversiones que los clubes hacen para tener a sus jugadores disponibles para los diversos desafíos que impone el calendario. Como forma de contribuir a la recuperación de De Arrascaeta y garantizar el alineamiento de los procesos de seguimiento físico y médico, Flamengo también autorizó, tras la solicitud, la integración del fisioterapeuta Laniyan Neves a la comisión técnica de la Selección Uruguaya durante la Copa del Mundo. La medida tuvo como objetivo ofrecer soporte al atleta y preservar las mejores condiciones para su retorno al club".

Y termina: "Flamengo desea una pronta recuperación al camiseta 10 y mantiene la fe en que él alcance sus objetivos. Por otro lado, espera que los protocolos alineados entre club y selección sean respetados en futuras situaciones que involucren a atletas bajo contrato con el Flamengo”.