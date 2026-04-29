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Alerta en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026: Giorgian De Arrascaeta se lesionó entre el hombro y la clavícula por Copa Libertadores y fue directo a una clínica de La Plata; mirá el video

El volante solo pudo jugar los primeros 16 minutos en el partido contra Flamengo; Alerta en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026

29 de abril de 2026 22:49 hs

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa está muy atenta a lo ocurrido en la noche de este miércoles en La Plata debido a una lesión que obligó a Giorgian De Arrascaeta a abandonar el partido de Flamengo ante Estudiantes por Copa Libertadores de América.

Iban solo 16 minutos cuando el uruguayo se hizo de la pelota y un rival lo marcó de atrás.

La suerte no estuvo de su lado y cayó de lleno sobre su hombro derecho.

Derecho a una clínica de La Plata

Giorgian De Arrascaeta no solo no siguió en la cancha ni fue al banco de suplentes para seguir viendo el partido. Tampoco se quedó en el estadio.

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La sanidad de Flamengo, según informó, lo llevó enseguida a una clínica de La Plata para que lo revisaran.

A última hora de la noche de este miércoles, le iban a realizar estudios de imagen para ver si presentaba una lesión en el hombro o en la clavícula.

De esta manera y faltando un mes y medio para el debut de Uruguay en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita, se encendieron todas las alarmas en la celeste.

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