La selección uruguaya de Marcelo Bielsa está muy atenta a lo ocurrido en la noche de este miércoles en La Plata debido a una lesión que obligó a Giorgian De Arrascaeta a abandonar el partido de Flamengo ante Estudiantes por Copa Libertadores de América.
Alerta en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026: Giorgian De Arrascaeta se lesionó entre el hombro y la clavícula por Copa Libertadores y fue directo a una clínica de La Plata; mirá el video
El volante solo pudo jugar los primeros 16 minutos en el partido contra Flamengo; Alerta en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026